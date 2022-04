Pranzo Di Pasqua 2022/ Ricette, idee originali e tradizioni: cosa cucinare?

Pranzo di Pasqua 2022: dal Casatiello alla pastiera

Il giorno di Pasqua 2022 è arrivato e se c’è chi ha già organizzato da tempo il menù per il pranzo del giorno, allo stesso modo ci sarà anche chi sarà rimasto indietro e cercherà spunti last minute per offrire ai propri amici e parenti invitati a tavola un banchetto degno di una delle feste più importanti per la religione cattolica. La Pasqua in Italia è una festa fortemente ancorata alla tradizione culinaria, ancora più che il Natale. Non mancano, infatti, nelle varie regioni d’Italia, usanze e costumi anche a tavola. Scopriamo allo cosa si può cucinare per il pranzo di Pasqua per rispettare la tradizione.

VEGLIA PASQUA 2022 DIRETTA VIDEO SABATO SANTO/ Papa celebra Resurrezione del Signore

Nell’area campana, sono immancabili il Casatiello, una torta alta, ripiena salata e condita con uova, salame e provola, ma anche la pastiera. Negli anni queste usanze hanno superato i confini di Napoli e della Campania stessa fino ad arrivare a diffondersi anche nelle regioni limitrofe ma un po’ in tutta Italia. Per quanto riguarda poi i secondi, la tradizione pasquale è legata all’agnello. Questo tipo di carne non è apprezzata da tutti, per motivi di gusto ma non soltanto. Resta però uno dei piatti tipici della Pasqua un po’ in tutta Italia e viene cucinato nei modi più svariati nelle varie regioni: c’è chi lo preferisce al forno e chi invece opta per altre ricette.

"Biden vuole la pace? L'Europa balbetta..."/ Massimo Borghesi: "Papa inascoltato"

Pranzo di Pasqua 2022: cosa cucinare

Messa da parte la tradizione, cosa cucinare per il pranzo di Pasqua 2022? Essendo arrivata la bella stagione, come primo si può optare per una lasagna “Green”, ovvero la versione vegetariana. Le verdure da utilizzare possono essere più svariate. Sono due, però, le versioni più diffuse: quella con i carciofi e la besciamella e quella con funghi e piselli. Il tutto, ovviamente, può essere cambiato e modificato a proprio piacimento: si può anche optare per una versione più ricca con più verdure come anche ad esempio piselli e asparagi. L’importante è ammorbidire bene la sfoglia con besciamella e parmigiano. Se invece la preferenza è la carne, non possono mancare i cannelloni o un ragù con costine di maiale.

Agnello a Pasqua: tradizione e come prepararlo/ La storia e le ricette classiche

Per quanto riguarda invece i secondi del Pranzo di Pasqua 2022, su molte tavole ci sarà l’agnello, accompagnato probabilmente da un bel letto di patate. Altre idee possono essere il pollo al forno al curry, il coniglio in umido con olive taggiasche o una grigliata in giardino. Se si preferisce qualcosa di più semplice, si può optare per un’arista al forno o per il vitello tonnato. Ricette classiche e molto semplici da realizzare per il vostro pranzo di pasqua 2022 5ma allo stesso tempo gustose. E per il dolce? Immancabile la pastiera, ma perché non provare lo zuccotto pasquale siciliano o le ciambelle piemontesi? Insomma, spazio alla fantasia!











© RIPRODUZIONE RISERVATA