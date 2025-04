Pranzo di Pasqua 2025: cosa cucinare? Ricette e piatti tradizionali

La Pasqua è una delle festività più ancorate alla tradizione culinaria. Sono infatti tantissimi i piatti tipici della Pasqua, che imbandiscono le tavole degli italiani da Nord a Sud. Ovviamente ogni regione ha i propri piatti tipici: c’è chi cucina più una cosa e più un’altra, ma tutto sommato ci sono dei piatti che al solo pensare ci rimandano proprio alla Pasqua. Tra questi senza dubbio l’agnello, la pastiera, il casatiello e molti altri ancora. In attesa di goderci il pranzo di domani, andiamo allora a vedere quelle che sono le ricette del pranzo di Pasqua 2025 che anche quest’anno non possono mancare sulle nostre tavole.

Il primo tra i piatti pasquali è sicuramente l’agnello. Si tratta di una carne che viene mangiata in tante regioni d’Italia in occasione della Pasqua ma allo stesso tempo è un piatto non apprezzato da tutti, che negli anni ha visto anche tante battaglie da parte degli animalisti. Resta però il fatto che l’agnello continuerà ad imbandire le tavole anche per il pranzo di Pasqua 2025 in tantissime case. In generale, se non dovesse piacere l’agnello per questioni di gusto o di etica, sono tante le carni che vengono tradizionalmente fatte arrosto nel giorno di Pasqua.

Pranzo di Pasqua 2025: casatiello, corallina e non soltanto

Altri piatti che tradizionalmente imbandiscono le tavole italiane sono quelli classici, come i primi. Lasagne, cannelloni, pasta all’uovo: tante le scelte, per ogni gusto. Tornando però alla tradizione vera e propria, non possiamo non menzionare il casatiello, tipico della Campania ma diffuso in gran parte d’Italia. La torta salata, ripiena di formaggio e salame, adornata con un uovo in superficie, è gustosa e particolarmente apprezzata ovunque. Tipica, nel giorno di Pasqua, anche la corallina, un salame particolarmente gustoso, ottimo come antipasto.

Per il pranzo di Pasqua 2025 non possono mancare neppure le uova sode, le torte rustiche (ognuno ha la versione che più preferisce) e infine i dolci. Proprio il dessert, infatti, è quello che più di qualsiasi altra portata rappresenta la Pasqua a tavola. Ci sono infatti tanti dolci tipici di questo periodo, su tutti la colomba, la pastiera e inevitabilmente anche le uova di Pasqua. Ognuno ha delle preferenze, come è normale che sia: ci sono però die piatti che proprio non possono mancare nella tradizione pasquale!