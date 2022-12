Pranzo Natale, ristoranti e ricette/ Cosa cucinare il 25 dicembre: tradizione e…

Pranzo di Natale: cosa cucinare per il 25 dicembre

Il 25 dicembre è sempre più vicino e in ogni famiglia si pensa ormai già da tempo a cosa cucinare per il pranzo di Natale. Sicuramente molte famiglie sceglieranno di passare la giornata al ristorante, liberandosi così da ogni pensiero sul menù. Allo stesso tempo c’è però chi sceglie di rimanere a casa e stupire i propri ospiti con ricette tradizionali o originali, in modo da poter festeggiare nel migliore dei modi la festa che per eccellenza ricorda quanto importante sia il senso di famiglia e di comunità.

Vediamo allora qualche idea per il pranzo di Natale. Partendo dagli antipasti, se c’è chi preferisce puntare su un tagliere di salumi e formaggi, con qualche oliva e magari qualche tartina, c’è chi invece opta per qualche ricetta originale che si discosti da quello che quotidianamente si è soliti cucinare. Ecco allora che una fantastica idea potrebbe essere quella di realizzare un panettone gastronomico salato, da creare in tutto e per tutto e soprattutto da farcire come si vuole. Un’idea? Prosciutto cotto e formaggio per rimanere sul classico, gamberetti, salsa rosa e rucola per osare un po’ o ancora funghi e carciofi se si vuole una versione vegetariana. Un’altra idea potrebbe essere quella di realizzare dei cornetti salati o delle frittelle con all’interno il cavolfiore o le alici.

Pranzo di Natale: idee per stupire gli ospiti

Passiamo ai primi e ai secondi da cucinare per il pranzo di Natale. Molte famiglie sceglieranno sicuramente un piatto tradizionale: la lasagna. Non dimentichiamo però che anche la lasagna può essere cucinata in molteplici versioni, come funghi e piselli, besciamella e carciofi, salmone e broccoli e molto altro, a seconda della fantasia e dei gusti di ognuno. Un’idea più originale potrebbero essere i conchiglioni ripieni di besciamella, funghi e prosciutto. Passando ai secondi piatti, in molte case si cucinerà l’arrosto. Altre idee potrebbero essere quelle del brasato al barolo, il filetto in crosta, la tagliata al sapore d’arancia o magari un buon pesce come l’orata ricoperta di patate.

Per i contorni, cucinare al pranzo di Natale uno sformato di cavolfiore potrebbe essere un’idea deliziosa e allo stesso tempo veloce. Oppure una deliziosa insalata di arance, alle quali aggiungere magari delle alici e delle puntarelle. Per i dolci, il panettone farcito è ormai un grande classico in molte case. Un’altra variante potrebbe essere gli spiedini di pandoro con fonduta di cioccolato sopra. O ancora dei deliziosi biscotti agli agrumi per finire il pasto con un pizzico di delicatezza.











