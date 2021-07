Praveen K, l’uomo con la lingua più lunga al mondo/ Video, misura 10.8 centimetri

L’uomo con la lingua più lunga al mondo ha 20 anni ed è originario dell’India. Il giovane recordman si chiama Praveen K e in queste ultime ore sta facendo un gran parlare di se, con numerosi quotidiani online, a cominciare dal sito di RaiNews, che ne stanno raccontando le gesta. Del resto la lingua di Praveen K non passa proprio inosservata, essendo lunga ben 10.8 centimetri. Una misura incredibile che gli ha permesso di superare il precedente record di circa un centimetro (per l’esattezza, 0.7 cm).

Grazie a questa protuberanza il giovane residente nello stato di Taiml Nadu, è in grado di svolgere le operazioni più assurde, come si evince anche dal video che trovate pubblicato più sotto, come ad esempio toccare il setto nasale con la lingua, ma anche leccarsi il gomito. Una lingua che gli ha permesso di finire dritto nel libro del prestigioso Guinnes World Record, che annualmente registra e classifica i record più assurdi, fra cui anche quello delle parti del corpo umano più strane. Il precedente detentore del record era il californiano Nick Stoeberl, la cui lingua, come detto sopra, misura 10.1 centimetri, una lunghezza già impressionante.

PRAVEEN K, L’UOMO CON LA LINGUA PIU’ LUNGA AL MONDO: BATTUTO IL COLLEGA CALIFORNIANO

Dopo nove anni dal “successo”, però, il ragazzo statunitense è pronto a lasciare lo scettro al collega indiano, che l’ha appunto superato di 0.7 centimetri. Se a qualcuno queste cifre potrebbero dire poco, si pensi che di media la lingua umana è lunga circa 8.5 centimetri per gli uomini e 7.9 per le donne, stando ai dati riportati dall’università di Edimburgo, di conseguenza, quella di Praveen è lunga più di due centimetro rispetto al normale, un risultato impressionante. Il giovane 20enne si diverte e non poco con questo “attrezzo”, nascondendola nel naso, ma anche riuscendo quasi a toccarsi l’occhio, oppure, come riporta il Times indiano, usandola come pennello per disegnare e scrivere.

