PRE MEETING LOANO, 6-10 LUGLIO/ “La realtà non mi ha tradito mai”: incontri e ospiti

WEST COAST MEETING LOANO 2022: TITOLO, DATE E COME SEGUIRLO IN DIRETTA

Tutto pronto per la nuova edizione del Pre Meeting di Loano in programma dal 6 al 10 luglio con la diretta in video streaming di tutti gli incontri ed eventi organizzati dalla associazione “Cara Beltà” e con la collaborazione del Meeting di Rimini per l’amicizia tra i popoli. Il “West Coast Meeting Loano 2022” vede per la nuova edizione della kermesse interamente proposta a Marina di Loano il titolo scelto “La realtà non mi ha mai tradito”.

La serie di incontri dedicati ai temi dell’attualità più imponenti – dalla guerra al Covid, dall’ futuro geopolitico all’urgenza educativo-sociale – si svolgerà per l’appunto da mercoledì 6 luglio fino alla serata conclusiva di domenica 10 luglio: sarà possibile seguire tutti gli incontri con la diretta video streaming dalla pagina Facebook dell’associazione “Cara Beltà” o dal canale YouTube della medesima associazione. “Cara Beltà” è un centro culturale presente a Finale Ligure-Varigotti, nato dall’esperienza e dall’incontro tra il sacerdote Servo di Dio Don Luigi Giussani e la comunità locale: la scelta del nome si riferisce alla poesia di Giacomo Leopardi “Alla sua donna”, con la “mission” descritta perfettamente dalla medesima associazione, «l’abbiamo chiamata “Cara beltà”, cara bellezza, perché questo è l’inizio di una famosa poesia di Giacomo Leopardi che Don Giussani amava ripetere durante le sue lezioni a scuola».

PRE MEETING LOANO: I TEMI DELL’EDIZIONE 2022, DALLA GUERRA AL COVID

Con la presenza di ospiti illustri – in primis, i Ministri Luigi Di Maio (Esteri) e Massimo Garavaglia (Turismo) – il Pre Meeting di Loano anticipa, come fa ben intuire il nome, la kermesse estiva che si terrà a Rimini dal 20 al 25 agosto con titolo “Una passione per l’uomo”. Proprio a partire dal tema centrale scelto, il Pre Meeting Loano 2022 introduce con gli incontri dei prossimi giorni alcune delle principali tematiche presenti al prossimo Meeting di Rimini.

Fake news, guerra, crisi economica, Covid ma anche futuro, scuola ed educazione: tanti i temi presenti quest’anno nella kermesse di Marina di Loano: «La disinformazione, diffondendo bugie e veleni “credibili” per confondere l’opinione pubblica (soprattutto in tempo di guerra, ma anche in tempi di pace ci sono state, ci sono, vere agenzie specializzate in menzogne) è sempre esistita, ma certo in tempo di social il problema è esploso in maniera esponenziale. Se poi si è vissuto (e ancora non l’abbiamo superata) una lunga stagione di pandemia, ed ora una di guerra alle porte, la situazione si è decisamente aggravata. E ad aggravarsi è anche la situazione economica, a cominciare dal mercato del lavoro in Italia, a quello degli scambi commerciali tra Oriente e Occidente», si legge nella presentazione del Pre Meeting di Loano, uno scenario complesso dentro cui però occorre sapersi “orientare” con la realtà circostante. Come ben sottolinea sempre l’associazione “Cara Beltà” nel presentare il West Coast Meeting Loano, «Dentro di noi c’è una spinta a conoscere e a realizzarsi che può trovare soddisfazione solo in un rapporto sincero con la realtà». Si cercherà all’interno degli eventi dei prossimi giorni, sotto la cornice meravigliosa del porto turistico di Loano, di verificare se l’ipotesi del titolo sia vera e realizzabile all’interno dei vari ambiti: dalla politica all’educazione, passando per cultura, malattia e lavoro.

PROGRAMMA PRE MEETING LOANO 2022: INCONTRI E OSPITI DAL 6 AL 10 LUGLIO

Ampio e vario il programma realizzato per il Pre Meeting di Loano 2022: qui di segui trovate tutti i titoli, le date, gli orari, gli interventi e gli ospiti presenti – sia di persona che in video collegamento – nella quattro giorni di approfondimenti sull’attualità delle molteplici crisi presenti ad oggi.

Mercoledì 6 luglio ore 21: “La realtà serve ancora? Comunicazione e social in un mondo che cambia”

Intervengono: Luigi Ballerini, scrittore per giovani e orientatore; Monica Mondo, autrice e conduttrice TV2000; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria.

Giovedì 7 luglio

– ore 18.30: “I cristiani sanno ancora sorridere?”

Flash meet con Michele La Ginestra, attore e regista

– ore 21: “Realtà e desiderio”

Dialogo con Silvano Petrosino, Docente Teorie della Comunicazione e Antropologia Religiosa e media Università Cattolica del Sacro Cuore.

Venerdì 8 luglio

– ore 18:30: Presentazione del Meeting di Rimini 2022 “Una passione per l’uomo”

Con i musicisti Gianni Fusco e Walter Muto, interviene Andrea Simoncini, Vicepresidente Meeting di Rimini

– ore 20:45: “Vivere senza paura nell’età dell’incertezza”

Intervengono: Don Julián Carrón, Docente di Teologia Università Cattolica del Sacro Cuore; Alessandra Gerolin, Curatrice della Mostra; Antonio Polito, Vice Direttore Corriere della Sera

Sabato 9 luglio

– ore 18:30: Flash meet di testimonianze su “La pace in parti uguali di gioia e di dolore è fatta”

Intervengono: Riccardo Del Zenero; Manuela Lucchetta; Riccardo Melotti; Luciano Puntieri; Valentina Schipani.

– ore 21: “Bivio o ponte? Il presente dell’Europa tra Oriente e Occidente”

Intervengono: Marco Bentivogli, Sindacalista (in video collegamento); On. Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri (in video collegamento dal G20); Enzo Moavero Milanesi, già Ministro degli Esteri; Padre Grynevich Vyacheslav, Presidente Caritas Ucraina (in video collegamento da Kiev); Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione Sussidiarietà

Domenica 10 luglio ore 18.30: “Economia e lavoro alla prova della guerra”

Intervengono: Angelo Berlangieri, Presidente Unione Industriali Savona; On. Fausto Bertinotti, Ex Presidente della Camera dei deputati (in video collegamento); Giorgio De Rita, Segretario generale Censis; On. Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo; Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione Sussidiarietà.











