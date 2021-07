PRE MEETING LOANO/ Diretta “I numeri della ricostruzione” con Vittadini e Blangiardo

PRE MEETING DI LOANO, OGGI L’ULTIMO INCONTRO

Si chiude oggi alle 18.30, con l’ultimo incontro, il Pre Meeting di Loano 2021: la fortunata rassegna organizzata dal “Centro Culturale Cara Beltà” in collaborazione con il Meeting per l’amicizia fra i popoli – giunto alla sesta edizione con incontri dal 7 all’11 luglio – chiude oggi in battenti con un incontro dal titolo “Italia: i numeri della ricostruzione”. Sarà un dialogo a più voci autorevoli quello che attende quest’ultimo rush finale del Pre Meeting, con l’appuntamento poi che verrà dati all’effettivo Meeting di Rimini nel prossimo agosto: ospiti e relatori saranno l’imprenditore Mattia Noberasco, il Presidente della Fondazione Sussidiarietà Giorgio Vittadini, il Presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo e il giornalista Enrico Castelli.

A partire dagli ultimi numeri dell’Istat in Italia, si potrà dialogare sui diversi temi che fanno capo alla necessaria e sempre più urgente espressione di “ripartenza” dopo il dramma della pandemia. Una ricostruzione sicuramente economica, politica, sanitaria, culturale ma prima di tutto umana: riscoprire un certo modo più “umano” di sostenere la ripresa economica, con l’attenzione al tema del lavoro e alle sfide del futuro, saranno il fulcro dell’incontro odierno organizzato per il Pre Meeting di Loano 2021, come ricordato dagli stessi organizzatori ad inizio rassegna «Per incontrare la testimonianza di persone che possano comunicare la propria esperienza e il proprio modo di affrontare la realtà nei vari ambiti in cui si dipana la vita umana. Nella politica, nella ricerca scientifica, nell’economia, nell’educazione, nell’arte, nell’assistenza sanitaria, ovunque». Ricordiamo che tale evento sarà trasmesso online dal sito “IlSussidiario.net” a partire dalle ore 18.30.

