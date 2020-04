PRECISAZIONE/ Sull’articolo relativo al turismo in crisi per il Covid-19

“Con riferimento al nostro articolo “TURISMO IN CRISI; PERSI 30 MLD/Debellini: “Al Governo chiediamo subito taglio cuneo, voucher, credito”, Nicolaus Tour s.r.l. precisa di aver acquisito i marchi “Valtur” dalla società Valtur s.p.a. (ora T:ONE s.p.a.) in data 19 luglio 2018 e che da quel momento gli stessi sono stati oggetto di ingenti investimenti tesi alla loro valorizzazione. Pertanto, il generico e non circostanziato riferimento al “fallimento Valtur” fatto nel predetto articolo risulta improprio e fuorviante”.



