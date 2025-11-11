Nelle sale è arrivato "Predator: Badlands", ultimo film della saga che è cominciata, tra alti e bassi, nel 1987

La serie di Predator ha avuto un andamento un po’ particolare, perché ha avuto il suo maggior sviluppo in termini di costruzione della sua mitologia non nei film, ma nei romanzi, nei fumetti e nei videogiochi che hanno fatto seguito, ufficialmente o meno, ai primi due film, datati 1987 e 1990.

Al cinema, dopo un paio di tentativi andati a vuoto, nel 2010 e 2018, e due film crossover con la serie di Alien, la serie ha ritrovato un suo interesse e una sponda dal pubblico quando nel 2022 Dan Trachtenberg ne ha preso in mano le sorti, realizzando Prey, l’animato Killer of Killers e quest’ultimo Badlands, nelle sale in questi giorni. Ed è proprio da quello che chiamiamo “universo espanso” che il nuovo film parte.

L’evoluzione da fanta-horror al testosterone a fantasy tecnologico per ragazzi e ragazze si compie definitivamente con questo film che racconta di Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi, mai visibile dietro il costume da Predator), uno Yautja (il nome della specie dei predatori killer) finito su un pianeta ostile dopo che è stato cacciato dal suo clan e ha visto il padre uccidere il fratello. È in quel posto per dare la caccia al kalisk, il più temibile predatore della galassia, praticamente immortale, e riconquistare l’onore per tornare in famiglia; incontrerà una robot danneggiata, Thia (Elle Fanning), che lo aiuterà mentre anche lei cerca di ricongiungersi con Tessa, una robot gemella, sparita dopo un attacco del kalisk.

Trachtenberg scrive con Patrick Aison, un film d’azione che fa, per la prima volta, dell’alieno il protagonista, lo Yautja, già sondato nei suoi usi, costumi, strutture sociali, dalle opere precedenti, diventa qui l’antieroe al centro della vicenda, quello di cui seguiamo il percorso, di cui vediamo la costruzione del personaggio, chiedendo così allo spettatore un lavoro di empatia che prima non avevamo mai visto. È sicuramente l’idea più forte dello script, che si avventura in una storia dove alla caccia, all’azione e alla violenza si affianca il disegno di relazioni personali, familiari e “sentimentali” di personaggi di base anaffettivi come un superpredatore e un’androide.

È soprattutto lo scavo affettivo a rendere Badlands un film per ragazzi, con tanto di animaletto buffo ma risolutivo a fare da spalla, violento per non snaturare troppo il franchise, ma anche costruito su dinamiche di buoni sentimenti e convenzioni umoristiche che ne hanno fatto il primo film nella serie accessibile ai minori di 14 anni accompagnati.

È un’arma a doppio taglio, perché da una parte allarga il pubblico di riferimento, apre a un futuro anche sulle piattaforme e permette di sondare lati diversi del mondo Predator (qui ancora ibridato con Alien, anche se solo di sfondo), ma dall’altra edulcora e appiattisce gli elementi in gioco, corre il rischio di snaturare il soggetto senza portarlo in luoghi davvero inventivi.

Trachtenberg è un bravo tecnico, ha fantasia nella costruzione del mondo meraviglioso e pericoloso in cui si svolge il film, le immagini in formato panoramico seducono e l’azione diverte, resta però forte la sensazione che queste scelte di racconto siano evanescenti, che tolgano consistenza a ciò che sta al cuore della serie, mettendo in secondo piano le idee che l’avevano riportata a essere significativa dopo 30 anni.

Il regista ha in mente anche un sequel, per questa storia: gli auguriamo di aggiustare il tiro, di fare più male, di scuotere di più lo spettatore.

