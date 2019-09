Predators/ Video, su Rai 4 il film con Adrien Brody (oggi, 9 settembre 2019)

Predators va in onda oggi, 9 settembre, in prima serata su Rai 4. Si tratta di un film di genere azione fantascienza uscito nelle sale cinematografiche durante l’anno 2010. Il regista del film è Nimrod Antal, ma a supervisionare il progetto ci ha pensato il noto regista pulp Robert Rodriguez, che ha curato anche la sceneggiatura della pellicola, accompagnato da Jim e John Thomas. Il cast del film può contare su numerose stelle come il premio Oscar Adrien Brody, Topher Grace, il premio Oscar Mahershala Ali, Danny Trejo, Laurence Fishburne e Alice Braga. Le musiche del film sono state realizzate invece da John Debney.

Predators, la trama del film

Ecco la trama di Predators. Royce è un mercenario che ha passato metà della sua vita a combattere senza padrone. Si risveglia mentre è in caduta libera del cielo e riesce a salvarsi grazie ad un paracadute che si apre prima di toccare terra. Una volta ripresosi, Royce capisce di essere in un ambiente simile ad una foresta ed incontra altre persone minacciose e confuse quanto lui. Tra questi ci sono Cuchillo, un narcotrafficante messicano, Nikolai, un soldato russo, Isabelle, un sensuale cecchino israeliano, Mombasa, un guerriero proveniente dalla Sierra Leone, il carcerato Stans, un giovane medico spaventato di nome Edwin e Hanzo, un killer silenzioso della Yakuza che brandisce una katana. Gli sconosciuti dopo una prima diffidenza capiscono che se vogliono sopravvivere devono fare gruppo. Dopo un po’ scoprono infatti di trovarsi su un’ecosistema ostile ed ingannevole e devono solo unire le forze se vogliono sopravvivere. Come se non bastasse, non sanno perché sono lì, né ricordano come hanno fatto ad essere trasportati in quel luogo. Le cose continuano a peggiorare quando scoprono che alcuni “cacciatori” sembrano dargli la caccia per gioco e per gloria. Inizierà quindi una corsa contro i propri invisibili carnefici, che porterà il gruppo ad affrontare una minaccia sconosciuta ed aliena: una misteriosa razza extraterrestre conosciuta come “Predators”.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA