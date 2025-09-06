La preeclampsia, una malattia che interessa il 5% delle donne in gravidanza d'Europa, sarebbe causata dai progenitori renali: lo studio

Sull’autorevole rivista Science è stato pubblicato un altrettanto autorevole studio sulla preeclampsia. Si tratta di una patologia che un tempo veniva chiamata gestosi e che colpisce le donne in gravidanza, provocando vari sintomi come, ad esempio, l’ipertensione e problemi renali.

Lo studio è molto interessante, in quanto è stato realizzato dall’italiana Paola Romagnani, docente dell’Università di Firenze e medico dell’ospedale Meyer, in collaborazione con la dottoressa Carolina Conte, anch’essa dell’ateneo gigliato. Curiosa la genesi di questa ricerca: lo stesso ospedale ha fatto sapere che lo studio è nato in un laboratorio tutto “rosa”, in cui erano presenti due dottoresse in gravidanza.

PREECLAMPSIA, LO STUDIO ITALIANO: COSA E’ EMERSO

Secondo quanto emerso, un ruolo particolare nella preeclampsia sarebbe svolto dai progenitori renali, cellule speciali che contribuiscono ad adattare il rene delle donne alla gravidanza. In particolare, queste cellule regolano il filtro renale e permettono di aumentare il lavoro dell’organo “pulitore” del nostro organismo in dolce attesa, quando lo sforzo richiesto è maggiore.

Il problema è che, durante la gravidanza, questo meccanismo perfettamente oliato può alterarsi, dando origine alla preeclampsia, condizione fastidiosa e potenzialmente pericolosa, poiché può avere conseguenze non soltanto sulla madre ma anche sul nascituro. La professoressa Romagnani ricorda che, quando una donna è incinta, il rene deve lavorare “per due”, sia per la madre sia per il feto, e che per questo la sua dimensione aumenta fino al 150% rispetto a quella originaria. Durante questa delicata fase, però, le cellule renali possono non funzionare al meglio, facilitando lo sviluppo della gestosi.



PREECLAMPSIA, PERCHE’ E’ IMPORTANTE QUESTO STUDIO

La scoperta dell’importanza dei progenitori renali è avvenuta grazie alla presenza in laboratorio di due dottoresse in gravidanza: analizzando i loro campioni di urina si è arrivati alla conclusione che queste cellule sono fondamentali per il corretto funzionamento renale.

Si tratta di uno studio significativo, perché potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti, farmaci e terapie mirate per curare le donne affette da preeclampsia, intervenendo direttamente sull’origine della malattia. Lo stesso discorso vale per i bambini: i figli delle donne colpite da gestosi nascono spesso con problemi renali, ma grazie a questa scoperta sarà possibile intervenire anche sul feto per proteggerlo.

L’ospedale Meyer di Firenze ricorda che la malattia colpisce 5 donne su 100 nel Vecchio Continente, ma la percentuale supera il 10% nei Paesi più poveri, dove rappresenta anche la prima causa di morte in gravidanza.