Preferenze M5s Brescia, voti Elezioni Comunali/ Zero consiglieri eletti e seggi lista

M5S, I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI BRESCIA 2023

Partita chiusa già al primo turno alle elezioni comunali di Brescia 2023, dove la candidata del centrosinistra Laura Castelletti ha raccolto il 54,84 per cento. Una tornata disastrosa per il M5s, che non ha sposato il progetto dem e ha deciso di allearsi con Unione Popolare e Partito Comunista Italiano a sostegno della candidatura di Alessandro Lucà: l’aspirante primo cittadino non è andato oltre il 2,48 per cento.

Sondaggi politici/ FdI sotto 29%, Pd-M5s accorciano, Lega 9%. PNRR, 53% preoccupato

Ma ancora peggio ha fatto la lista del Movimento 5 Stelle: il partito di Giuseppe Conte ha dovuto fare i conti con un clamoroso flop, attestandosi all’1,39 per cento per un totale di 1.098. Un risultato anche peggiore delle attese per i grillini, che confermano le enormi difficoltà a livello locale. Ovviamente con questo risultato non è stato possibile portare candidati in Consiglio comunale. Premio di consolazione per Guido Ghidini, risultato il più votato tra le fila pentastellate con 81 preferenze. (Aggiornamento di MB)

ELETTI M5S, SEGGI FRIULI VENEZIA GIULIA/ Voti preferenze e nomi consiglieri

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”

CANDIDATI CONSIGLIERI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI BRESCIA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Comunali Brescia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il M5s di Giuseppe Conte a sostegno del candidato sindaco Alessandro Lucà. A differenza di altre realtà da Nord a Sud, i grillini hanno deciso di non sposare la causa giallorossa e di mettersi in proprio, anche se questa volta in coalizione con Up e Pci.

Sondaggi politici/ Meloni +10% sul Pd, stallo M5s 15,5%: Lega 8,6% stacca Calenda

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista M5s: Nadia Ramazzini, Guido Ghidini, Luca Cremonini, Alessandra Aimo, Irma Balletti, Roberto Baresi, Lorenzo Belluati, Lorella Caprioli, Fabio Civitelli, Fabiana Consolini, Michele Crimi, Anna Ferrari, Marialuigia Frascio, Cinzia Gazzetta, Mariarosa Ghitti, Giampietro Guerrieri, Nicola Gussago, Fabio Lancini, Andrea Legati, Sabina Lupo, Luisa Mondini, Amedeo Paccagnella, Giuseppina Pedersoli, Samuel Sorial, Teresa Tamborino, Bruno Zirillo.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE COMUNALI BRESCIA 2018

Come da tradizione, il M5s ha sempre fatto fatica alle amministrative, in particolare nel Nord Italia. Il partito oggi guidato da Giuseppe Conte alle elezioni comunali di Brescia del 2018 si presentò da solo a sostegno della candidatura di Guido Ghidini e il risultato fu tutt’altro che indimenticabile: il candidato penta stellato raccolse il 5,45 per cento, mentre la lista arrivò al 5,59 per cento. Dati disastrosi, che il leader 5 Stelle spera di poter migliorare a questa tornata elettorale, anche se i favori del pronostico vanno sempre alle due coalizioni, ovvero centrodestra e centrosinistra. Nonostante il risultato inferiore al 6 per cento, il M5s riuscì a portare un consigliere in Consiglio Comunale: parliamo proprio del candidato primo cittadino Guido Ghidini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA