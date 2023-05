Preferenze M5s Siena, voti Elezioni Comunali/ Zero consiglieri eletti e seggi lista

PREFERENZE CANDIDATI M5s, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

Le elezioni comunali Siena 2023 non sono state decise al primo turno: nessun candidato ha raggiunto il 50 per cento più uno dei voti necessari. La sfida in programma tra meno di due settimane vedrà di fronte la candidata di centrodestra Nicoletta Fabio e la candidata di centrosinistra Anna Ferretti, rispettivamente al 30,51% e al 28,75%. C’è sicuramente un grande sconfitto, ovvero il M5s.

A differenza di quanto accaduto in altri Comuni, i grillini hanno deciso di non allearsi con il Partito Democratico e ha preferito andare in solitaria. Ebbene, il risultato è desolante: la candidata Elena Boldrini è arrivata quinta con l’1,49 per cento di consensi, pari a 403 voti. Leggermente meglio è andata alla lista M5s, ma è un modo di dire: 1,55 per cento per un totale di 393 voti. Inutile aspettare l’esito del ballottaggio: nessun candidato pentastellato entrerà a fare parte del nuovo Consiglio comunale. (Aggiornamento di MB)

CANDIDATI CONSIGLIERI M5SALLE ELEZIONI COMUNALI SIENA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Siena 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il M5s di Giuseppe Conte a sostegno della candidata sindaca Elena Boldrini, chiamata all’impresa contro i candidati di centrodestra e centrosinistra. Si tratta di una doppia sfida per i pentastellati, considerando che nel 2018 i grillini non si presentarono alle amministrative. “L’obiettivo è entrare in consiglio comunale, oltre a vincere”, la conferma dell’aspirante prima cittadina alla Gazzetta di Siena.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista M5s: Alessandro Fanetti, Francesco Marinucci, Flavia Sandoiu, Gianpaolo Lucenti, Guglielmo Pianigiani, Francesco Dominici, Gino Bianchi, Rossana Pradelli, Andrea Romeo, Francesco Taddeo, Massimo Pagni, Marco Trento, Michele Rapezzi, Raffaele Asciolla, Marisa Buricchi, Nicola Morrocchi, Luisa Messina, Lucia Curti, Michelangelo Amendola, Gaia Ferrini, Paola Turchetti, Valentina Maccherini.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE COMUNALI SIENA 2018

Come anticipato, il M5s decise di non presentarsi alle elezioni comunali di Siena del 2018 ed è dunque complicato fare un confronto. I pentastellati sono perfettamente a conoscenza del fatto di partire sfavoriti rispetto alle due coalizioni avversarie, ma la candidata Elena Boldrini si è detta particolarmente fiduciosa del suo risultato. L’aspirante prima cittadina ha acceso i riflettori sul gruppo di lavoro nuovo e con diverse competenze al suo interno, con persone che lavorano in svariati settori: “Se i cittadini senesi vorranno cambiare, noi siamo qui. Siamo arrivati per ultimi perchè abbiamo una burocrazia farraginosa che però è una garanzia per gli elettori. Non abbiamo partecipato ai confronti, mi sembra che ci sia un po’ di confusione tra i candidati”. Una riflessione anche sul possibile ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra: “Non guardiamo al centrosinistra, lasceremo libertà ai nostri elettori, comunque per ora è prematuro”.

