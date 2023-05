Preferenze M5s Siracusa, voti Elezioni Comunali/ Zero consiglieri eletti e seggi lista

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023, ZERO CONSIGLIERI ELETTI PER IL M5S

Le elezioni comunali Siracusa 2023 non sono state decise al primo turno. Nessuno dei candidati sindaci ha raggiunto la soglia del 40 per cento e l’appuntamento è tra meno di due settimane per il ballottaggio che vedrà di fronte il candidato di centrodestra Ferdinando Messina (32,22 per cento al primo turno) e il civico Francesco Italia (23,89 per cento al primo turno). In attesa di conoscere la composizione ufficiale è tempo di andare a scoprire il possibile numero di consiglieri dei vari partiti. Ma per il M5s ci sono solo brutte notizie.

ELETTI M5S CATANIA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Il M5s ha sostenuto la candidatura di Renata Giunta insieme al Pd e ad altre liste civiche, ma l’aspirante prima cittadina è rimasta fuori dal ballottaggio raccogliendo il 19,41 per cento. Discorso ancora peggiore per i grillini di Giuseppe Cotne, che hanno raccolto appena il 3,99 per cento, un dato che non permetterà di portare in Consiglio comunale nemmeno un candidato a prescindere dal risultato del ballottaggio.

Eletti M5s Ragusa, voti preferenze elezioni comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

CANDIDATI CONSIGLIERI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI SIRACUSA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Siracusa 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo dal M5s a sostegno del candidato sindaco Renata Giunta. Il partito guidato da Giuseppe Conte ha deciso di non presentarsi in solitaria a questa tornata elettorale e andrà in scena il ritorno dello schema giallorosso: oltre ai grillini, Renata Giunta sarà sostenuta dal Partito Democratico e dalle liste civiche Lealtà e condivisione e Renata Giunta Sindaca.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista M5s: Emmanuele Scuderi, Flavia Sparatore, Chiara Gemma Valenti, Salvatore Vella, Dario Viglianisi, Omar Alfieri, Enza Arangio, Lucia Basile, Dario Bianca, Francesco Burgio, Christian Carciolo, Antonio Cardile, Giovanni Cerenzia, Raffaele Chiaia, Manuela Ciambrone, Alfio Cottone, Stefano Ermellino, Silvia Ficara, Paolo Lanteri, Vincenzo Macario, Elena Magnano, Corrado Magrì, Ella Malerba, Cristina Merlino, Lucia Micciulla, Roberto Mollica, Valeria Nigri, Giorgio Orlando, Roberto Parlatore, Enrico Piazza, Maurizio Rossitto, Carmelo Russo.

ELETTI M5S TERNI, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE COMUNALI SIRACUSA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Siracusa nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il M5s spera di eguagliare e magari superare il risultato raggiunto cinque anni fa. Nel 2018 i grillini si presentarono alle urne in solitaria, puntando sul candidato sindaco ‘intern’ Silvia Russoniello. L’aspirante prima cittadina rimase fuori dal ballottaggio – poi vinto dal civico Francesco Italia – raccogliendo il 16,30 per cento. Leggermente inferiore il risultato della lista del M5s, ferma al 12,84 per cento. Ma poco male: la truppa grillina in Consiglio comunale fu la più nutrita con ben cinque eletti. Seggio andato a Roberto Trigilio (7185 preferenze), Moena Scala (7106 preferenze), Francesco Burgio (7039 preferenze) e Chiara Ficara (6982 preferenze), oltre alla già citata candidata Silvia Russoniello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA