Preferisco il paradiso/ Anticipazioni 3 novembre: Gigi Proietti è San Filippo Neri

Dopo aver dedicato la prima serata di lunedì a Gigi Proietti mandando in onda il one man show “Cavalli di battaglia” che Proietti realizzò per la rete ammiraglia nel gennaio 2017 e con cui ha vinto la prima serata incollando davanti ai teleschermi 4.505.000 spettatori pari al 19% di share, l’omaggio della Rai a Gigi Proietti continua anche oggi, martedì 3 novembre, con la messa in onda de “Preferisco il Paradiso” miniserie del 2010 incentrata sulla figura del sacerdote fiorentino San Filippo Neri, il presbitero proclamato santo nel 1622, interpretato proprio da Gigi Proietti che, nella fiction diretta da Giacomo Campiotti, recitò accanto a Luigi Proietti, Sebastiano Lo Monaco, Francesca Chillemi, Francesco Salvi, Roberto Citran, Sergio Fiorentini. Nei panni di San Filippo Neri, Gigi Proietti diede vita ad una delle sue più belle interpretazioni regalando al pubblico il suo sorriso rassicurante e la sua umanità che riusciva a trasmettere sia nella vita vera che sul set.

ANTICIPAZIONI PREFERISCO IL PARADISO DEL 3 NOVEMBRE

Il presbitero Filippo Neri, parte dalla campagna maremmana della sua natia Toscana, per arrivare nello Stato Pontificio nel 1570 con l’intento di imbarcarsi con i missionari di Ignazio di Loyola per le Indie. Purtroppo, però, Filippo non riesce a realizzare il suo sogno trovando tutti i posti occupati. Mentre cammina desolato per le vie di Roma, s’imbatte in una banda di trovatelli che sta picchiando un uomo. Quest’ultimo, per riconoscenza, lo porta a casa sua e gli offre il posto di precettore di suo figlio Michele e poi della figlia Ippolita. Un giorno, Filippo s’imbatte nuovamente nella banda di trovatelli e capisce che la sua missione sarà occuparsi dei più sfortunati educandoli e dando loro un’istruzione per poter avere un futuro migliore. Con il permesso di papa Gregorio XIII, decide così di aprire un nosocomio per poveri.

DIFFERENZE TRA FICTION E STORIA VERA

Il vero San Filippo Neri arrivò a Roma quando aveva 19 anni incontrando Galeotto Caccia alla dogana pontificia. Nella fiction, invece, i due s’incontrano in seguito ad un’aggressione da parte di una banda di trovatelli. Nella realtà, inoltre, Galeotto aveva due figli maschi che divennero entrambi sacerdoti mentre nella miniserie ha un figlio maschio e una femmina. Trasmessa per la prima volta nel 2010, la prima puntata della miniserie fu vista da 6.345.000 telespettatori, raggiungendo il 23,88% di share mentre la seconda puntata incollò davanti ai teleschermi 7.165.000 telespettatori, con il 27,37% di share



© RIPRODUZIONE RISERVATA