Preghiera Benedizione Urbi et Orbi indulgenza plenaria/ Diretta video Papa Francesco

Si conclude con il terzo gesto la Settimana Speciale di preghiera per la fine della pandemia da coronavirus indetta da Papa Francesco nell’Angelus del 22 marzo scorso: dopo il video diffuso in tutto il mondo martedì e dopo il Padre Nostro universale di mercoledì, oggi è la volta della Preghiera del Papa con adozione del Santissimo Sacramento e benedizione finale Urbi et Orbi. Il tutto con la possibilità per ogni fedele che ci partecipa in rigorosa diretta video streaming – le chiese sono chiusi e i luoghi di assembramento praticamente in ogni parte del mondo per via della pandemia da Covid-19 – di poter ottenere l’indulgenza plenaria: alle ore 18.00 di oggi i cattolici di tutto il mondo sono invitati ad unirsi spiritualmente, attraverso i mezzi di comunicazione previsti (la diretta tv e video streaming su YouTube Vatican News), a Papa Francesco che presiederà un momento di preghiera di circa un’ora.

Il tutto dal Sagrato della Basilica di San Pietro, con la Piazza vuota: «Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria». Come fa sapere la Santa Sede in un comunicato con tutti i dettagli, «Dopo l’ascolto della Parola di Dio, Papa Francesco terrà una meditazione. Il Santissimo Sacramento sarà esposto sull’altare collocato nell’atrio della Basilica Vaticana e dopo la supplica, seguirà il rito della Benedizione eucaristica “Urbi et Orbi”». Al termine del momento di preghiera, l’Arciprete della Basilica di San Pietro Cardinal Angelo Comastri pronuncerà la formula per la proclamazione dell’indulgenza plenaria.

Rimaniamo uniti, #preghiamoinsieme. Propongo a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il Cielo, recitando il Padre Nostro domani 25 marzo a mezzogiorno. #PrayForTheWorld pic.twitter.com/oGMPlOudtq — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 24, 2020

INDULGENZA PLENARIA: COS’È E COME OTTENERLA

Come chiarisce la dottrina cattolica, l’indulgenza plenaria è un elemento della dottrina cattolica con il quale si riferisce la possibilità di cancellare totalmente o con parziale remissione della pena temporale dovuta per i peccati già confessati e perdonati sacramentalmente. L’indulgenza che viene in alcune specifiche occasioni della vita cristiana concessa al popolo dei fedeli, dottrinalmente, cancella la pena temporale: in questi tempi straordinari, con le chiese chiuse per effetto del coronavirus e senza che vi sia la possibilità di una confessione intima con il proprio sacerdote, la Penitenzieria Apostolica ha messo a punto su intenzione di Papa Francesco una speciale indulgenza plenaria concessa ai malati di coronavirus, agli operatori sanitari, ai familiari e a quanti, con modalità differenti si prendono cura di chi sta male.

Tutti i dettagli su come ottenere l’indulgenza plenaria secondo l’ultimo decreto del 20 marzo li spieghiamo qui, mentre per quanto riguarda il momento di preghiera di oggi occorre sapere che le condizioni “speciali” garantite dal decreto della Penitenzieria vengono allargate a tutti coloro che parteciperanno al momento di preghiera universale di questo pomeriggio. «A tutti coloro che si uniranno spiritualmente a questo momento di preghiera tramite i media sarà concessa l’indulgenza plenaria secondo le condizioni previste dal recente decreto della Penitenzieria Apostolica» spiega il comunicato della Santa Sede siglato dal Pontefice.

BENEDIZIONE URBI ET ORBI DI PAPA FRANCESCO

A partire dalle ore 18 scatterà la diretta YouTube in video streaming dell’intenso momento di preghiera universale per chiedere al Signore la grazia di far cessare la catastrofe della pandemia coronavirus: sarà possibile seguire il tutto anche in diretta tv su Rai1 e su Tv2000, oppure in diretta radio sulla Radio Vaticana. A concludere il tutto Papa Francesco procederà con la benedizione “Urbi et Orbi”, letteralmente alla Città (Roma) e al mondo intero della cristianità. Si tratta di una delle preghiere più antiche della storia della Chiesa e riflette l’umile richiesta della misericordia divina che possa scendere sul cuore dilaniato, fragile e sofferente dell’uomo; con la Benedizione Urbi et Orbi la Chiesa concede a tutti i fedeli la possibilità di remissione di tutti i peccati e i drammi dovuti e collegati ad essi.

Come da tradizione della Santa Chiesa, la benedizione viene pronunciata in lingua latina da Papa Francesco e contiene tanto l’indulgenza plenaria quanto la formula per la remissione dei peccati: ecco qui di seguito il testo integrale della preghiera con traduzione in italiano «I Santi apostoli Pietro e Paolo, nel cui potere e autorità confidiamo, intercedano per noi presso Dio / Per le preghiere e i meriti della beata sempre vergine Maria, del beato san Michele arcangelo, del beato Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, e, perdonati tutti i vostri peccati, Gesù Cristo vi conduca alla vita eterna / Dio onnipotente e misericordioso vi dia l’indulgenza, l’assoluzione e il perdono di tutti i vostri peccati, un periodo di pentimento genuino e fruttuoso, un cuore sempre penitente e una conversione della vita, la grazia e il consiglio dello Spirito Santo, e la perseveranza continua nelle opere buone / E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre».





