Preghiera Papa Francesco stasera?/ Fake news: catena su Whatsapp è una bufala

Sta circolando già da ieri una nuova catena WhatsApp, secondo cui sarebbe in programma una preghiera di Papa Francesco contro il Coronavirus “stasera”. Si tratta di una vera e propria bufala, confermata dal fatto che le prime segnalazioni di questa catena siano arrivate appunto già nel pomeriggio di ieri, mentre in realtà ieri sera non vi è stata alcuna preghiera speciale di Papa Francesco, che d’altronde ha già concesso venerdì scorso la Benedizione Urbi et Orbi con indulgenza plenaria proprio per l’epidemia di Covid-19.

In questi giorni di conseguenza non è in programma alcun appuntamento speciale dal Vaticano, ma dal momento che la catena sta circolando ancora oggi è bene ripeterlo: si tratta di una fake news, perché nemmeno stasera avrà luogo una nuova preghiera straordinaria di Papa Francesco contro la pandemia.

Potremmo chiamarlo anche pesce d’Aprile considerando che oggi è il 1° aprile, se non fosse che la catena ha cominciato a girare su Whatsapp già ieri, martedì 31 marzo. Insomma, semplicemente è la più classica delle bufale che purtroppo sono molto diffuse anche su un tema così doloroso come il Coronavirus, che tanti lutti e sofferenza sta portando nel mondo.

PREGHIERA PAPA FRANCESCO STASERA? BUFALA SU WHATSAPP

Già alcuni mesi fa vi era stata una bufala su Whatsapp che riguardava il Pontefice, anche se in quel frangente si era parlato di una fantomatica preghiera speciale di Papa Francesco per la Siria: il Santo Padre molto spesso ha pregato per quel tormentato Paese, ma senza mai indire l’appuntamento che era stato inventato via social.

Tornando alla bufala attuale circa la preghiera per il Coronavirus, va notato se non altro che in questa catena non vi sono link, ragion per cui non si dovrebbero temere malware o truffe, semplicemente dovrebbe trattarsi di una “normale” bufala inventata da qualche buontempone che si annoia in quarantena…

Quanto a Papa Francesco, ricordiamo che comunque il Pontefice ogni giorno celebra una Santa Messa alle ore 7.00 del mattino da Santa Marta e di conseguenza tutti i fedeli possono seguire le sue parole durante la celebrazione eucaristica quotidiana, che da alcuni giorni è trasmessa in televisione anche da Rai Uno. Affidiamoci allora sempre ai canali ufficiali del Vaticano per rimanere informati circa le attività quotidiane del Papa, che fra poco aprirà anche le celebrazioni della Settimana Santa, quest’anno per forza di cose molto diverse rispetto al solito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA