Preghiera per la pace 2020: diretta video/ Papa in Campidoglio con leader religioni

Per le vittime delle guerre e della pandemia Covid: su questi temi è incentrata la Preghiera per la Pace nello spirito di Assisi, dal titolo quest’anno «Nessuno si salva da solo – Pace e fraternità», promosso dalla Comunità di Sant’Egidio alla presenza dei principali leader delle religioni, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del sindaco di Roma Virginia Raggi. Il 34esimo incontro promosso dalla Comunità, ispirato allo storico incontro interreligioso voluto da San Giovanni Paolo II nel 1986, vede la Piazza del Campidoglio come sede per l’incontro e la cerimonia del candelabro della pace da parte di Papa Francesco e di tutte le altre personalità che interverranno nel rinnovare uno spirito concreto di pace. «In un momento difficile della storia» – si legge nel comunicato della Comunità di Sant’Egidio – «a causa della pandemia ma anche per le guerre vecchie e nuove in corso – come quella che dura da dieci anni in Siria o l’ultima nel Nagorno-Karabakh – dal cuore dell’Europa si offrirà al mondo un solenne momento di riflessione, di preghiera e di incontro: un messaggio di speranza per il futuro nel nome del bene più grande, che è quello della Pace». Per il Santo Padre si tratta di un ritorno in Campidoglio dopo la visita del marzo 2019 (come si vede in foto, ndr).

PREGHIERA PER LA PACE: GLI INTERVENTI IN PROGRAMMA

E così poco dopo le ore 16 in luoghi distinti della Capitale inizieranno la giornata della Preghiera della Pace che sarà seguita in diretta video streaming sui canali social del Vaticano, le tv all news e Tv2000 sul digitale terrestre: Papa Francesco assieme al patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I e ai rappresentanti delle diverse chiese ortodosse e protestanti si ritroveranno nella Basilica dell’Ara Coeli; ebrei in Sinagoga; musulmani nei locali dei Musei Capitolini, assieme a buddisti e religioni orientali. Dopo un’ora circa, attorno alle 17.15, tutti i leader religiosi si ritroveranno in Piazza del Campidoglio con l’inizio della cerimonia ufficiale voluta dalla Comunità di Sant’Egidio: dalle 17.30 previsti i brevi interventi di Bartolomeo I (Patriarca Costantinopoli), Haim Korsia (Rabbino capo di Francia), Mohamed Abdelsalam Abdellatif (Segretario generale del Comitato Superiore della Fraternità Umana Islam), Shoten Minegishi (Monaco buddista soto Zen del Giappone), Karmaljit Singh Dillon (Comitato Nazionale Sikh Gurdwara Parbandhak), Divya Punchayil Prashoban (leader induismo) e Papa Francesco. Alle 18.10 da Piazza del Campidoglio si eleva il minuto di silenzio per le vittime della pandemia Covid e di tutte le guerre, a seguire la lettura dell’Appello di Pace ROMA 2020: in chiusura, attorno alle 18.15, accensione del candelabro di pace da parte del Santo Padre assieme agli altri leader religioni, con lo scambio ideale di pace (seguendo ovviamente, come per l’intera cerimonia, le regole del distanziamento e prevenzione anti-Covid).





© RIPRODUZIONE RISERVATA