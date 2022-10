Preghiera per la pace, diretta video streaming/ Papa: “Uniamoci a invocazione di Dio”

Incontro di preghiera per la pace oggi, 25 ottobre 2022, al Colosseo, a Roma. Appuntamento alle ore 16:30, quando Papa Francesco pregherà alla presenza dei rappresentanti delle Chiese e delle Comunità cristiane, invece quelli delle altre religioni si riuniranno in preghiera in altri luoghi della città. Tutti insieme poi parteciperanno alla cerimonia finale e, al termine dei discorsi conclusivi, si terrà un minuto di silenzio in memoria delle vittime della guerra e un appello alla pace in tutto il mondo. “Il grido della pace, religioni e culture in dialogo“, questo il titolo dell’incontro promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Dunque, nel centro di Roma risuonerà il “grido della pace” per l’Ucraina e per tutti gli altri conflitti nel mondo.

“La preghiera è la forza della pace. Preghiamo, continuiamo a pregare per l’Ucraina così martoriata“, aveva dichiarato Papa Francesco nell’Angelus di domenica scorsa, in occasione del quale aveva annunciato la partecipazione all’evento di oggi, invitando i fedeli a “unirsi spiritualmente a questa grande invocazione a Dio“. Infatti, saranno in migliaia i fedeli collegati online per seguire questo 36esimo incontro internazionale per la pace della Comunità di Sant’Egidio, nato per celebrare lo spirito dello storico evento interreligioso di Assisi del 1986.

“PER LA PACE SERVE CORAGGIO E IMPEGNO”

C’è anche il cardinale Louis Raphael I Sako, patriarca dei Caldei, tra i leader cristiani presenti oggi. Ha partecipato ad uno dei forum preparativi dell’incontro di preghiera. “Oggi c’è questo grido della pace, della speranza dell’umanità intera per la pace. Oggi non possiamo sopportare guerre che sono una cosa assurda“, ha dichiarato a Vatican News. Dopo la pandemia Covid, il mondo deve affrontare un’altra pandemia, “che è questa guerra tra l’Ucraina e la Russia e tutti siamo preoccupati di cosa succederà, se saranno utilizzate le armi nucleari o meno“. Ieri, all’apertura dell’incontro internazionale “Il grido della pace, religione e culture in dialogo” è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui serve “il contributo di ciascuno affinché ‘il grido della pace’ si diffonda con sempre nuova forza“. La sfida non è cambiata per il Capo dello Stato: “Realizzare con perseveranza percorsi di pace, attraverso un impegno collettivo della comunità internazionale che valorizzi il dialogo, i negoziati, il ricorso alla diplomazia in luogo delle armi“. Mattarella ha evidenziato che è un lavoro faticoso, ma del resto “la pace è un processo, non un momento della storia: ha bisogno di coraggio, di determinazione, di volontà politica e di impegno dei singoli. L’opera delle religioni e dei loro leaders in questa direzione è fondamentale, a partire dal richiamo che uomini e donne sono ‘figli e figlie dello stesso cielo’“.

COME SEGUIRE IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO LA PREGHIERA PER LA PACE

La preghiera per la pace al Colosseo, a Roma, presieduta da Papa Francesco verrà trasmessa in diretta tv da Tv2000 oggi, martedì 25 ottobre 2022, dalle ore 16:30. Ma l’evento può essere seguito anche in diretta streaming video tramite il sito ufficiale di Tv2000, raggiungibile da pc, smartphone o tablet, ma anche sul canale YouTube di Vatican News.













