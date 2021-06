Pregliasco: “Chi si fa le canne può vaccinarsi”/ “Baciarsi e ballare? Roulette russa”

Fabrizio Pregliasco, noto virologo, presidente dell’Anpas e direttore sanitario dell’IRCCS “Galeazzi” di Milano, è intervenuto nella giornata di oggi ai microfoni di “Un Giorno da Pecora”, contenitore radiofonico in onda sull’emittente Rai Radio1, aprendo una parentesi sui quesiti più strani e surreali che vengono formulati dalle persone che si recano negli hub e nei centri vaccinali. A tal proposito, l’esperto ha raccontato un siparietto simpatico verificatosi nelle scorse ore alla sua presenza e che ha fatto sorridere i conduttori del programma.

Fabrizio Pregliasco/ "Arriveremo all'immunità di gregge, ma il Covid resterà"

“Ieri sono stato tutto il giorno in un centro vaccinale del gruppo San Donato, dalle 8 alle 20, a Novegro, per dare una mano – ha esordito il professore –. Alcuni fanno domande buffe e due giovani, in particolare, hanno chiesto al medico se farsi le canne rappresenta un problema per la vaccinazione“. La risposta, ovviamente, è scontata ed è quella più logica: “Certo che si può fare, ci si può vaccinare tranquillamente. Almeno questi due sono stati onesti…”.

Pregliasco: "No baci e s*sso tra non vaccinati"/ "Rischio droplet e contagi"

PREGLIASCO: “BACIARSI E BALLARE APPICCICATI IN DISCOTECA? COME UNA ROULETTE RUSSA”

Nel prosieguo del suo intervento nella trasmissione “Un Giorno da Pecora”, Fabrizio Pregliasco ha poi dovuto rispondere a un altro interrogativo, decisamente importante in vista dell’imminente stagione estiva: è più pericoloso ballare in discoteca o baciare uno sconosciuto? La risposta, nelle scorse settimane già parzialmente anticipata dal virologo, è stata la seguente: “È come una roulette russa in entrambi i casi e i baci, comunque, si dovrebbero scambiare solo tra coloro che hanno fatto entrambe le dosi del vaccino”. La situazione diventa allora ancora più critica nelle discoteche e nelle sale da ballo: “Con il ballo si sta vicini, aumenta la frequenza respiratoria, c’è affollamento. Insomma, non è una buona situazione”. A detta del virologo, per ballare si dovrebbe stare a distanza di più di un metro e quindi non trovarsi all’interno di un assembramento sulla pista di un locale, ma, per completezza d’informazione, ricordiamo che in merito alle discoteche e alla loro riapertura il Governo presieduto da Mario Draghi non ha ancora assunto una decisione ufficiale.

LEGGI ANCHE:

Pregliasco “Probabile terza dose di vaccino”/ “Le mascherine le toglieremo a luglio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA