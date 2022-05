Pregliasco: “Manca approccio terapeutico a Long Covid”/ “Pazienti vittime di mobbing”

Il professore Fabrizio Pregliasco, ospite di Agorà, ha parlato del fenomeno del Long Covid, che sta causando problemi ad un gran numero di persone che sono guarite dall’infezione. “Il Covid-19 come tutte le malattie infettive lascia degli strascichi. Il virus ha una capacità infettiva alta ed ha altri bersagli rispetto ai polmoni, a differenza dell’influenza. Ad esempio causa problematiche cardiache e al sistema neurologico. Lo avevamo capito fin dall’inizio con la sintomatologia legata all’olfatto e al gusto”, ha premesso l’esperto.

“La situazione relativa al Long Covid adesso rappresenta un problema evidente e non semplice da gestire. L’Italia è molto indietro sotto questo punto di vista”, ha sottolineato. Le autorità sanitarie stanno cercando di portarsi avanti, ma è difficile. “I medici si stanno attrezzando, ma manca un approccio terapeutico complessivo. Nella gestione dei problemi respiratori c’è esperienza, ma su altri aspetti rimane l’esigenza di valutare le numerose varianti a fronte delle poche soluzioni terapeutiche”.

Pregliasco: “Manca approccio terapeutico a Long Covid”. Il problema della diagnosi

Un fenomeno strettamente collegato alla sintomatologia del Long Covid, secondo Fabrizio Pregliasco, è rappresentato dalle mancate diagnosi. “Metà delle persone che hanno contratto il virus, dopo la fase acuta, ha uno strascico che migliora dopo 2-3 mesi. Un terzo invece ha delle manifestazioni che si prolungano anche a distanza di tempo dalla guarigione. La casistica è trasversale”, ha spiegato il professore ad Agorà.

In molti casi, però, queste persone non vengono curate a dovere. “Il problema è che la manifestazione del Long Covid non viene riconosciuta, tanto da magari essere talvolta collegata a problemi psicologici. Diverse persone sono state anche vittime di mobbing a lavoro rispetto alla loro fragilità e alla difficoltà di tornare alla normalità”. Da qui la necessità di compiere dei passi avanti nell’approccio terapeutico della malattia, anche in virtù del fatto che il virus non è stato ancora debellato.

