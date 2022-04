Pregliasco/ “Mascherine al chiuso? Ok a transizione, non si passa da obbligo a nulla”

Il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid di regione Lombardia, direttore del Galeazzi di Milano e docente di virologia della Statale, ha espresso il proprio parere in merito all’utilizzo o meno della mascherina al chiuso. In Italia al momento vige l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale in luoghi come bar, ristoranti, cinema e via discorrendo, ma dal primo maggio tutto potrebbe cambiare. Secondo Fabrizio Pregliasco è consigliabile utilizzare la gradualità, levando magari la mascherina in determinate situazione, ma lasciandone in altre, a meno fino a che il covid non arrivi a pochi centinaia di casi al giorno.

"Epatite acuta bambini? Vaccino Covid non c'entra"/ Bassetti e Pregliasco "È escluso"

“Mantenere ancora l’obbligo di mascherina al chiuso, dopo il primo maggio, in contesti a rischio come mezzi di trasporto, cinema e uffici – dice il noto camice bianco, intervistato dai microfoni dell’Adnkronos Salute – siamo in una situazione epidemiologica di plateau, ma di presenza ancora diffusa del virus, quindi si dovrà prevedere una riduzione graduale di questa misura, che ha avuto la sua efficacia”.

Pregliasco "Draghi positivo? Prenda antinfiammatori"/ No vax lo attaccano sui social

PREGLIASCO: “MASCHERINE? ALLARGAMENTO PROGRESSIVO”

Un parere, quello del virologo dell’Università Statale di Milano, condiviso anche da altri addetti ai lavori, secondo cui sarebbe necessario un “liberi tutti”, anche perchè le mascherine permettono di proteggere anche da altri virus respiratori, non soltanto il covid. “Non si può passare dall’obbligo a nulla – ha proseguito Pregliasco – è necessaria una fase di transizione verso un utilizzo della mascherina in termini opzionali, in particolare penso alle persone fragili o a coloro che assistono persone fragili, in estate”.

Pregliasco “Cravatta? Non la metto, porta germi”/ “Evitiamola, meglio il farfallino"

Il virologo concorda, dunque, su “una riduzione progressiva dell’obbligo di mascherine al chiuso, necessaria in termini di prudenza alla luce di un’alta circolazione del virus che determina morti giornalieri a 3 cifre. Allargamento delle maglie sì, ma progressivo”. La prossima settimana si terrà una Cabina di Regia dedicata da parte del governo per stabilire tutte le nuove misure, ed eventuali allentamento delle restrizioni, dal primo maggio 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA