Pregliasco: “No baci e s*sso tra non vaccinati”/ “Rischio droplet e contagi”

Fabrizio Pregliasco, virologo che tutt’Italia ha imparato a conoscere in occasione di questo anno e mezzo di pandemia, ha ufficialmente bandito i flirt estivi, perlomeno laddove questi prevedano il contatto ravvicinato fra due individui. La notizia, per certi versi attesa, per altri sorprendente, è giunta nel corso della trasmissione “Un Giorno da Pecora”, quotidianamente in onda sulle frequenze dell’emittente radiofonica Rai Radio 1, con l’esperto che, durante l’intervista, ha cancellato ogni possibilità di rapporti fra persone che non sono state ancora vaccinate.

Pregliasco “Probabile terza dose di vaccino”/ “Le mascherine le toglieremo a luglio”

In particolare, Pregliasco, che sull’argomento aveva già ironizzato pochi giorni fa a “Domenica In” con Mara Venier, ha asserito: “Le relazioni quest’estate tra chi non ha ancora ricevuto il vaccino potranno avvenire solamente in forma platonica, senza né preliminari, né sesso. I baci? Sono rischiosissimi, i droplet sono fortemente a rischio se il soggetto è positivo”. Insomma, meglio stare ancora attenti e non esporsi alle possibili infezioni da Covid-19, lottando contro qualsiasi forma di tentazione: probabilmente una delle cose più complicate tra quelle richieste agli italiani dall’avvento della pandemia di Coronavirus sino alla data odierna.

Pregliasco "Zone bianche? Ho paura"/ "Flirt estivi? Sì a strette di mano, ma no baci"

PREGLIASCO: “BACI E S*SSO, ECCO COME FARE CON IL VIRUS”

Fabrizio Pregliasco, a “Un Giorno da Pecora”, ha quindi ulteriormente approfondito una questione che, oltre a fare sicuramente discutere in tutto il Paese, viste anche le continue polemiche contro i virologi, accusati di essere troppo protagonisti in questa fase delicata che tutti noi stiamo giocoforza vivendo, non farà piacere agli innamorati che il siero anti-Covid, magari anche solo per limiti d’età, non hanno ancora avuto modo di riceverlo. Ma tra due vaccinati invece le cose potrebbero andar meglio da questo punto di vista? “Fra loro ci può essere questo elemento di libertà”, ha confermato Pregliasco, lasciando intravedere un primo spiraglio di speranza. E il bacio tra un vaccinato e una non vaccinata (o viceversa)? “Quello è più a rischio… Diciamo che servirebbe un tampone preventivo”. Se Cupido scagliasse test rapidi anziché dardi amorosi, il problema sarebbe presto risolto…

LEGGI ANCHE:

Mamma paziente smentisce Pregliasco/ "Dopo 4 dosi Pfizer mia figlia non sta bene!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA