Pregliasco “Restrizioni o effetti pesanti”/ “Ogni contatto è una possibile infezione”

E’ necessario intervenire subito, con nuove restrizioni durante il periodo di Natale, o c’è il rischio che i casi tornino a crescere in maniera esponenziale. E’ questo il monito di Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano, intervistato stamane dall’Adnkronos Salute: “Disporre nuove restrizioni a questo punto sarà necessario”, le parole del medico che definisce “preoccupante” la folla vistasi ieri in numerose città italiane, nelle vie dello shopping. “Non va bene – spiega ancora Pregliasco – è davvero fondamentale arrivare a dover stringere un po’, se no fra 15 giorni ci ritroviamo con effetti pesanti“. Tornando alle folle in centro, come vistosi ad esempio a Milano, dove lavora il medico virologo: “è stato un eccesso. E’ vero che nessuno ha fatto niente di illegale, ma così, tutti insieme appassionatamente non va bene. E se non c’è la responsabilità di ognuno finisce che bisogna arrivare a dare delle regole”.

PREGLIASCO: “IERI MOLTI CITTADINI HANNO ESAGERATO”

Pregliasco è stato intervistato quest’oggi anche dai microfoni di SkyTg24, aggiungendo: “Non si può scaricare sul cittadino la difficoltà che sta dietro alla necessaria chiusura e alle restrizioni. È ovvio che in alcuni casi i cittadini abbiano esagerato e forse il bisogno di andare tutti in centro a Milano, Roma o nelle altre città proprio non c’era. È chiaro che non esiste un manuale di gestione della pandemia: ogni stato sta cercando soluzioni diverse rispetto a un principio che è base, cioè quello che in questa situazione epidemiologica ogni contatto interumano deve essere considerato un rischio di infezione”. Il medico dell’ospedale Galeazzi di Milano sottolinea poi come “dal punto di vista statistico, più contatti hai durante il giorno e più puoi inciampare, sfortunatamente, in un caso che può essere addirittura asintomatico o paucisintomatico”, ricordando che “La maggior parte dei casi si verifica in famiglia, dove si abbassano le difese e l’attenzione nei confronti del distanziamento”.



