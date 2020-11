Pregliasco: “Seconda ondata covid peggio della prima”/ “Facile contagio in famiglia”

La seconda ondata di coronavirus si sta diffondendo in maniera ben più capillare rispetto alla prima della scorsa primavera. E’ evidente dai numeri degli ultimi giorni e lo ha confermato anche Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, che intervenendo stamane presso la trasmissione di Rai 3, Agorà, ha spiegato: “In questo momento davvero c’è una diffusione del virus Sars-CoV-2 non dico omogenea, ma davvero molto ampia e peggiore della prima volta. Lo vedo nel contesto in cui vivo e lavoro, tra i familiari e gli amici: la probabilità di cadere nell’infezione è generalizzata”. Pregliasco spiega che è “facilissimo acquisirlo, magari sul lavoro, in un contesto comunitario, ma poi l’arrivo è a casa”. Ecco perchè da giorni gli esperti ci consigliano di rimanere in casa e di non andare a visitare nemmeno i parenti “la famiglia diventa un elemento moltiplicatore – ha aggiunto Pregliasco – proprio perché si abbassano per forza di cose le difese. Invece bisogna stare molto attenti a fronte della presenza di soggetti asintomatici”.

PREGLIASCO: “OSPEDALI PIU’ PRONTI”

Pregliasco ha parlato anche della situazione ospedaliera, con i pronto soccorso che stanni arrivando alla saturazione nelle regioni con più casi, come ad esempio Lombardia e Campania: “Si vede la pressione sui pronto soccorso, ma è fondamentale avere buon senso in questa fase. Questa volta anche sulla Lombardia c’è una organizzazione più pronta per mantenere anche il governo di tutte le altre patologie”. E se la situazione non dovesse migliorare, potremmo davvero ‘giocarci’ il Natale: “Il rischio è che, se la situazione peggiora, gli effetti più pesanti li vedremo a Natale”. Pregliasco consiglia quindi lo smartworking ove possibile, e nel contempo, si dice favorevole alla didattica a distanza per le scuole: “Sono convinto che la scuola vada preservata. Per farlo è utile ‘sgonfiare’ un po’ i trasporti potenziando il lavoro agile e adottando la didattica a distanza per i più grandi, penso agli ultimi anni del liceo e all’università, e mantenendo in classe i più piccoli”.



