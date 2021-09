Pregliasco vs Olga Milanese: “Dice cretinate!”/ “Terapia intensiva costa 1500 euro!”

Battibecco tra il virologo Fabrizio Pregliasco e Olga Milanese del ‘Comitato referendum no green pass’ durante la trasmissione ‘L’Aria che tira’ su La7. Tutto è nato quando Milanese ha detto che “il Green pass non è una misura sanitaria e lo ha confermato anche Pregliasco, perché non assicura che non ci siano contagi”. “E quindi? Lo sappiamo! – è intervenuto Pregliasco – E’ una cretinata!“.

Galli "No green pass non meritano spazio"/ "Vaia? Grave errore su vaccini e bambini"

Olga Milanese ha quindi continuato: “E’ conclamato che i vaccinati possono contagiarsi. Questo non è un criterio e infatti non viene utilizzato in nessun paese”. A quel punto è intervenuto Massimo Giletti, ospite nel programma: “Veramente in Francia è usato”.

FABRIZIO PREGLIASCO A OLGA MILANESE: “UN GIORNO IN INTENSIVA COSTA 1.500 EURO!”

Fabrizio Pregliasco ha risposto a Olga Milanese del ‘Comitato referendum no green pass’: “E’ terribile, perché queste considerazioni sono buttate lì senza una logica. Se usiamo il vaccino, il rischio si riduce. Non c’è un manuale di gestione della pandemia e si fa il massimo per evitare la diffusione del virus. La prudenza è fondamentale in questa fase”.

Codici QR screenshottati e tamponi fake/ No Vax aggirano green pass: cosa rischiano

Olga Milanese ha replicato a Pregliasco e Giletti: “Se vogliamo dire che c’è un’emergenza allora diciamo che in Italia non si curano le altre malattie e i medici fanno causa allo Stato per poter esercitare. Ripeto, se un vaccinato può entrare in un locale e contagiare dov’è il criterio di sicurezza?”. Pregliasco ha risposto: “Un giorno in terapia intensiva costa allo Stato 1.500 euro!”.

LEGGI ANCHE:

Salmaso: “Ora è pandemia dei non vaccinati”/ “Green pass lavoro? E' giusto perchè...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA