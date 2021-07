Pregliasco vs Paragone/ Video: “Dice sciocchezze sui vaccini, è inaccettabile”

Confronto parecchio acceso tra Fabrizio Pregliasco e Gianluigi Paragone a Omnibus. Motivo del contendere è il vaccino anti-Covid, in particolare la somministrazione ai giovani. Le parole del leader di Italexit non sono piaciute al virologo: «Non dica sciocchezze, mi fa arrabbiare perchè con sperimentazione mette il dubbio che siamo tutti dentro un disegno. E’ sbagliato dire sperimentazione, è un modo subdolo di rendere negatività a un vaccino che ha miliardi di dosi somministrate nel mondo».

Gianluigi Paragone ha però evidenziato: «Perché devo firmare una manleva? E’ una cosa fuori dal mondo. Chi si fa il vaccino questa cosa l’ha capita. Prima gli avevano raccontato che era immunizzato… Perché mi devo caricare di tutte le responsabilità?». Netto Pregliasco: «È trasparenza questa rispetto al fatto che il vaccino non è una caramella».

SCONTRO PREGLIASCO-PARAGONE: IL VIDEO

«Io il Covid me lo sono fatto, non ho avuto fortuna», ha proseguito Paragone, trovando la pronta replica di Pregliasco: «Il 3% della casistica ha un effetto di mortalità, nella gran parte dei casi è banale. Il 3% delle persone colpite però sono morte, non stia a minimizzare queste cose, è sciocco e stupido». L’ex grillino non ha mollato il colpo: «Io non voglio minimizzare, quando ho fatto il Covid le persone mi chiamavano come se fossi un malato terminale, la percezione era che ero lì lì per andare in terapia intensiva». Paragone ha poi tenuto a evidenziare: «C’è un’indagine sulle prime morti per Covid, forse dovuto a una invasività dell’atteggiamento terapeutico». Qui è esplosa la rabbia di Pregliasco: «Ma come si fa a dire queste cose, si fa il possibile. Si è fatto di tutto velocemente, è un’assurdità minimizzare la pericolosità della malattia, è veramente inaccettabile». Qui di seguito il video del battibecco

