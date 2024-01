Prelievo criptovalute/ Blocchi critici per la nuova norma sulle tasse (6 gennaio 2024)

Il prelievo di criptovalute è stato duramente bloccato agli utenti di Binance sprovvisti di liquidità in euro sulla piattaforma di interscambio. Una restrizione dura, in un periodo molto delicato per il settore (data la forte volatilità).

Non è corretto pensare che sia Binance a bloccare prelievi, bensì, è la restrizione prevista dalla legge 29 dicembre 2022, numero 197 (come da Legge di Bilancio 2023), che il Governo ha deciso di imporre bloccando i prelievi delle criptomonete, nei confronti di chi nelle piattaforme di exchange, non vi è liquidità in euro.

Prelievo criptovalute bloccati su Binance: cosa succede?

Il prelievo delle criptovalute su Binance è stato bloccato in un periodo critico dell’anno (forse tra i peggiori). Gennaio, è quel mese dove la volatilità è maggiore, dato che entro il 10 gennaio l’autorità USA dovrà stabilire se concedere o meno, l’autorizzazione del primo ETF spot sui Bitcoin.

Il problema più grave della mancata liquidità in euro su piattaforme come Binance, è data dall’impossibilità di versare le tasse (ovvero l’imposta di bollo), così come indicato nel comma 146 dell’articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2023.

La normativa modificata prevede che «a decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».b

Regole e imposte piuttosto dure sul mondo delle criptovalute, che fino ad oggi non hanno avuto alcun problema di questo tipo, anche se da un po’ di tempo eravamo consapevoli che questo “triste” momento sarebbe dovuto arrivare.

Il prelievo delle criptovalute verrà sbloccato immediatamente, qualora la persona fisica o il detentore delle monete crypto, introduca la liquidità necessaria nelle piattaforme come Binance, potendo così versare la quota dovuta per pagare l’imposta di bollo.











