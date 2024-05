Premi finale Amici 2024, quali sono e vincitori/ Spunta lo spoiler su Holden: “Ecco cosa vincerà”

Quali sono i premi assegnati durante la finale di Amici 2024? Tutti i montepremi

Molti saranno i premi assegnati nel corso della finale di Amici 2024. Se quello più atteso è il premio del vincitore di Amici 23, prima di questa attesa proclamazione ne sono previste molte altre, che coinvolgeranno tutti i finalisti di questa edizione. Partiamo col ricordare che il vincitore assoluto di Amici 2024 si aggiudicherà un premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro.

Verranno proclamati anche i vincitori di categoria, ovvero il ballerino e il cantante arrivati primi nella rispettiva categoria. Ognuno dei due si aggiudicherà un premio del valore di 50mila euro in gettoni d’oro. Anche quest’anno la finale di Amici 2024 vedrà la presenza di una commissione di giornalisti, ai quali andrà il compito di assegnare il Premio della Critica. Anche in questo caso il valore è di 50mila euro in gettoni d’oro.

Non sono finiti qui i premi assegnati durante la finale di Amici 2024. Uno dei ragazzi del serale vincerà il Trofeo Premio Radio decretato da 8 network radiofonici. Ci sarà poi il Premio Speciale Amici per la comunicazione, del valore di 40mila euro in gettoni d’oro, il Premio Speciale Amici Spirito Libero, che vale 30mila euro in gettoni d’oro. Non mancherà, infine, il Premio Keep Dreaming, del valore di 7mila euro in gettoni d’oro. Quest’ultimo è però assegnato ad ogni allievo che ha conquistato un posto al serale di Amici 2024.

A proposito dei premi della finale di Amici 2024, non mancano spoiler su chi potrebbe conquistarli. L’esperto di gossip Amedeo Venza, nelle ore che anticipano la finale, ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale molti dei premi assegnati durante la finale andranno a Holden. “Spoiler!!! Domani Holden prenderà ‘giusto qualche’ premio!”, si legge nel post pubblicato da Venza. È dunque possibile ipotizzare che a lui andrà il premio della Critica oltre al Trofeo Premio Radio. Non è da escludere, poi, che possa essere il vincitore do questa edizione di Amici.













