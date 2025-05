È tempo di scoprire chi ha conquistato i vari premi della finale di Amici 2025. Si parte con i vincitori della categoria danza e della categoria canto, che sono rispettivamente Daniele Doria e Trigno, e conquistano un montepremi di 50mila euro ciascuno. Il premio della critica, assegnato dalla sala stampa e offerto da Enel, del valore di 50mila euro in gettoni d’oro, va invece ad Antonia Nocca. Il premio delle radio va a Trigno. Premio speciale unicità di Oreo, del valore di 30mila euro, va ad Antonia. Il premio Keep Dreaming di Marlù, del valore di 7mila euro, va a tutti i finalisti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

FINALE AMICI 24 SERALE 2025/ Diretta: Daniele Doria è il vincitore, Trigno secondo classificato

Quali sono i premi in palio nella finale di Amici 2025

Quali sono i premi in palio nella finale di Amici 2025? Quello del vincitore assoluto, proclamato alla fine della puntata del 18 maggio 2025, non è l’unico premio a disposizione dei finalisti del talent. Oltre al montepremi finale di 150mila euro, Amici mette a disposizione una lunga lista di premi, a partire dai 50mila euro in palio per i vincitori di categoria (ballo e canto). Prima della proclamazione del primo in classifica dell’intera edizione, Maria De Filippi chiamerà una serie di ospiti in studio che annunceranno i vincitori dei vari premi in palio.

TRIGNO O DANIELE, CHI È IL VINCITORE DI AMICI 24?/ Trionfa il ballerino di Celentano: "Ce l'ho fatta!"

Il primo, e sicuramente tra i più importanti, è il premio della critica, del valore di 50mila euro un gettoni d’oro, assegnato dalla sala stampa al finalista che ha soddisfatto i loro canoni di talento e impegno. Altro ambito premio è quello delle radio: i rappresentanti delle radio più importanti lo assegneranno all’artista che si è distinto per ascolti, talento e originalità.

Premi finale Amici 2025, da Oreo a Marlù fino alle proposte di lavoro per i ballerini

Lo scorso anno, Amici ha assegnato ad un concorrente anche un premio per la comunicazione, del valore di 40mila euro, offerto dalla sponsor principale del programma. È dunque molto probabile che sarà assegnato anche quest’anno. C’è poi il Premio Oreo ‘Spirito libero’, del valore di 30mila euro gettoni d’oro. Infine, ogni concorrente finalista (così come tutti i concorrenti che hanno partecipato al serale e sono stati poi eliminati), riceverà un premio del valore di 7mila euro, sempre in gettoni d’oro, offerto da Marlù per il proseguimento della carriera e degli studi degli artisti in gara. Non va infine dimenticato che ai ballerini verranno fatte importanti proposte lavorative per il dopo Amici, come d’altronde è già accaduto per Chiara Bacci e Francesca Bosco.

VINCITORE AMICI 2025, CHI È? DANIELE DORIA!/ Battuto il favorito Trigno: "Dedico la coppa alla mia famiglia"