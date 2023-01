Premi giornalieri Lotteria Italia 2023 “È sempre mezzogiorno”/ Elenco codici vincenti

650 MILA EURO I PREMI GIORNALIERI “È SEMPRE MEZZOGIORNO” DISTRIBUITI DALLA LOTTERIA ITALIA 2023

Lotteria Italia 2023 ha distribuito dal 3 ottobre al 16 dicembre ben 55 premi giornalieri da 10mila euro e, dal 19 al 23 dicembre 2022, 5 premi del valore di 20mila, grazie all’abbinamento con il programma di Rai Uno “È sempre Mezzogiorno“, condotto da Antonella Clerici. In totale, dunque, sono stati distribuiti 650mila euro ai fortunati giocatori che hanno preso parte al “gioco nel gioco”, registrando il proprio codice presente nell’area del biglietto di gioco da grattare.

Peraltro, era possibile anche soltanto effettuare la registrazione online, senza utilizzare il telefono. Coloro in possesso del biglietto Lotteria Italia 2023 “È sempre Mezzogiorno” estratto hanno quindi avuto la possibilità di portarsi a casa uno dei premi giornalieri previsti dal regolamento della Lotteria Italia 2023. Cosa si deve fare, qualora si rientri nel fortunato novero dei vincitori? Per riscuotere il proprio premio basta presentare esclusivamente il biglietto inerente ai premi giornalieri annunciati in tv; se è stato acquistato online, invece, deve essere presentato il promemoria di gioco.

COME RITIRARE I PREMI GIORNALIERI LOTTERIA ITALIA 2023 “È SEMPRE MEZZOGIORNO”

Qualora il proprio biglietto, debitamente registrato in precedenza, fosse tra i vincitori dell’estrazione giornaliera della Lotteria Italia 2023 abbinata a “È sempre Mezzogiorno”, è importante procedere con la riscossione del premio Lotteria Italia nei tempi e nei modi previsti dal regolamento. È infatti necessario recarsi presso una filiale Intesa Sanpaolo o presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in viale del Campo Boario 56/D a Roma, muniti di tagliando cartaceo o promemoria di gioco per i biglietti acquistati online, documento d’identità valido, codice fiscale ed estremi del conto bancario o postale.

Tra i biglietti vincitori dei premi giornalieri della Lotteria Italia 2023, 7 sono stati acquistati online sui siti dei rivenditori autorizzati, mentre per quanto riguarda i biglietti cartacei, le regioni che hanno registrato un numero superiore di biglietti vincenti sono il Lazio (13, venduti tutti nella provincia di Roma), la Lombardia (6, venduti nelle province di Brescia, Milano e Varese) e il Piemonte (6, venduti nelle province di Novara e Torino).

IL BOLLETTINO ADM SUI PREMI GIORNALIERI LOTTERIA ITALIA – È SEMPRE MEZZOGIORNO

BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA ITALIA 2023 È SEMPRE MEZZOGIORNO: DA 3 OTTOBRE 2022 A 23 DICEMBRE 2022

Serie Biglietto Venduto a Importo premio Data puntata Codice trasmissione 1 AA 177213 ONLINE 10.000,00 03/10/2022 5243256624 2 D 106418 ASSISI (PG) 10.000,00 04/10/2022 8672556831 3 B 113118 ROMA 10.000,00 05/10/2022 7163351654 4 AA 090054 ONLINE 10.000,00 06/10/2022 1379181848 5 A 103531 VARESE 10.000,00 07/10/2022 6239886075 6 AA 455399 ONLINE 10.000,00 10/10/2022 5285223935 7 D 101085 SILVI (TE) 10.000,00 11/10/2022 5301450808 8 A 113620 TRANI (BT) 10.000,00 12/10/2022 9374134109 9 D 134080 BRIENZA (PZ) 10.000,00 13/10/2022 2794363183 10 F 166370 MANERBA DEL GARDA (BS) 10.000,00 14/10/2022 5529065685 11 L 138256 ROMA 10.000,00 17/10/2022 4273835803 12 I 134645 MILANO 10.000,00 18/10/2022 1310740225 13 A 006516 ROMA 10.000,00 19/10/2022 3803993851 14 D 154529 SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) 10.000,00 20/10/2022 1960216916 15 I 172955 TAORMINA (ME) 10.000,00 21/10/2022 7647788299 16 D 186483 MODENA 10.000,00 24/10/2022 9984211896 17 D 121640 TORTORA (CS) 10.000,00 25/10/2022 6881746682 18 G 106848 ROMA 10.000,00 26/10/2022 1160046871 19 A 164034 RIVOLI (TO) 10.000,00 27/10/2022 1337454326 20 D 137689 SESTO FIORENTINO (FI) 10.000,00 28/10/2022 4916030809 21 AA 436761 ONLINE 10.000,00 31/10/2022 2193021635 22 M 100828 MONTEROTONDO (RM) 10.000,00 01/11/2022 2503778963 23 F 003223 ROMA 10.000,00 02/11/2022 3878633667 24 E 112786 NOVARA 10.000,00 03/11/2022 2134840336 25 E 169073 ROMA 10.000,00 04/11/2022 8643252208 26 M 112029 PESARO (PU) 10.000,00 07/11/2022 6934232498 27 B 011978 ROMA 10.000,00 08/11/2022 2549152185 28 M 207224 BARONISSI (SA) 10.000,00 09/11/2022 2870938536 29 G 124993 AMANDOLA (FM) 10.000,00 10/11/2022 2257022659 30 L 157367 GINOSA (TA) 10.000,00 11/11/2022 2577993235 31 F 212918 MILANO 10.000,00 14/11/2022 5922301126 32 A 273290 COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) 10.000,00 15/11/2022 6531178996 33 AA 082036 ONLINE 10.000,00 16/11/2022 5455305014 34 AA 239367 ONLINE 10.000,00 17/11/2022 8280336698 35 M 105168 ROMA 10.000,00 18/11/2022 3597262515 36 B 192206 MONTEU DA PO (TO) 10.000,00 21/11/2022 6194219762 37 G 155480 LATERZA (TA) 10.000,00 22/11/2022 8862613092 38 A 237326 CASCIA (PG) 10.000,00 23/11/2022 1240132934 39 B 231979 MARZI (CS) 10.000,00 24/11/2022 4786066387 40 G 127803 COSTACCIARO (PG) 10.000,00 25/11/2022 5146201348 41 B 212736 ROMA 10.000,00 28/11/2022 3597607573 42 D 196276 BOLZANO 10.000,00 29/11/2022 1033460143 43 D 287426 TERAMO 10.000,00 30/11/2022 4247500252 44 L 120926 PALERMO 10.000,00 01/12/2022 1106894223 45 I 270624 SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 10.000,00 02/12/2022 2142783788 46 G 292727 COSTA DI ROVIGO (RO) 10.000,00 05/12/2022 6014157119 47 D 279661 PONTE DELL’OLIO (PC) 10.000,00 06/12/2022 7057929481 48 E 115971 MARCON (VE) 10.000,00 07/12/2022 1471646129 49 I 133744 ROMA 10.000,00 08/12/2022 4832542285 50 M 193359 TORINO 10.000,00 09/12/2022 6602404632 51 A 214934 COSTA DI ROVIGO (RO) 10.000,00 12/12/2022 4588158233 52 C 132972 ROMA 10.000,00 13/12/2022 6493432389 53 I 158166 TORINO 10.000,00 14/12/2022 6629284659 54 L 178148 DESENZANO DEL GARDA (BS) 10.000,00 15/12/2022 9909849931 55 C 126653 PORDENONE 10.000,00 16/12/2022 6199553689 56 I 111519 CONCESIO (BS) 20.000,00 19/12/2022 1180842563 57 B 318961 TERRANOVA DA SIBARI (CS) 20.000,00 20/12/2022 5908746629 58 E 006865 ROMA 20.000,00 21/12/2022 7289982566 59 AA 026148 ONLINE 20.000,00 22/12/2022 4328805736 60 E 363635 SALERNO 20.000,00 23/12/2022 5966970982

