Premi Nuove Proposte Sanremo 2025: i successi di Settembre

Settembre non ha vinto solo la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, perché il giovane artista ha fatto suoi altri premi che erano in palio.

Infatti, dopo aver ricevuto il leone d’argento (quello d’oro spetta invece al vincitore della gara principale), dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni – grazie al 34 per cento dei voti ottenuti al televoto, al 33 per cento della sala stampa, tv e web, a cui si aggiunge il 33 per cento della giuria radio – ha fatto una doppietta per quanto riguarda altri riconoscimenti.

Settembre, infatti, ha conquistato altri premi, quello della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla.

Boom di premi per Settembre a Sanremo 2025

Un gran bel risultato quello ottenuto da Settembre, che faticherà a smaltire tutta l’emozione nelle prossime ore. La sua canzone, Vertebre, ha convinto, anche perché ha saputo abbinare al suo stile romantico l’emozione e delicatezza, inoltre ha mostrato personalità, nonostante la giovane età.

Non a caso sui social in molti lo hanno ritenuto addirittura all’altezza della competizione principale. Oltre a convincere il pubblico, Settembre ha saputo conquistare anche le giurie tecniche.