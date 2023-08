Premi RTL 102.5 Power Hits Estate 2023/ Dai Negramaro a Laura Pausini fino a Biagio Antonacci e…

Premi RTL 102.5 Power Hits Estate 2023: tutti i riconoscimenti

La serata di RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 ha regalato non solo grande musica al pubblico, ma anche importanti riconoscimenti ai grandi nomi della musica italiano. Se il brano vincitore è stato Italodisco dei The Kolors che, per dieci settimane consecutive è stato al primo posto in classifica, sono stati assegnati anche altri premi nel corso della serata. In particolare, RTL ha deciso di assegnare premi anche ad alcuni grandi nomi della musica italiana che, da anni, regalano delle vere e proprie perle.

Sono stati così assegnati ben cinque “RTL 102.5 Power Hits Platino” a veri e propri pilastri della musica italiana che si sono esibiti sul palco dell’Arena di Verona regalando momenti davvero speciali non solo agli spettatori presenti all’Arena, ma anche a tutti coloro che hanno seguito l’evento in tv.

Premi RTL 102.5 Power Hits Estate 2023: tutti quelli di platino

I cinque “RTL 102.5 Power Hits Platino” sono stati assegnati a cinque, grandi pilastri della musica italiana, protagonisti da anni delle classifiche. A ritirare gli importanti premi sono stati Laura Pausini, i Negramaro, Biagio Antonacci, Max Pezzali e i Pooh che hanno reso omaggio, sul palco dell’Arena di Verona, a Toto Cutugno scomparso recentemente.

Il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – PMI per il singolo indipendente più trasmesso è andato a Peggy Gou per “(It Goes Like) Nanana” mentre Annalisa, per “Mon Amour”, ha ritirato il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – SIAE per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali. Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2023 è andato a Lazza per “Sirio” che è l’album più venduto.

