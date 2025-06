Premiata Ditta, chi è e come è nato il quartetto format da Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti

È stato grande il successo, negli anni Novanta, della Premiata Ditta, il quartetto comico formato da Pino Insegno, Roberto Ciufoli e da Tiziana Foschi e Francesca Draghetti. Nato nel 1986, il gruppo è stato attivo a lungo, prima che i vari comici prendessero la loro strada. La loro attività è partita grazie a Gianni Boncompagni e Giancarlo Magalli, che hanno chiamato i quattro, precedentemente attori e comici che lavoravano singolarmente, per conduttore con Enrica Bonaccorti il programma “Pronto, chi gioca?”. I quattro, così, decisero di diventare un quartetto, attivo in televisione ma anche in teatro.

Diversi i programmi Rai ai quali la Premiata Ditta ha preso parte, come anche “Ciao weekend” ma allo stesso modo trasmissioni Mediaset come “Finché c’è ditta c’è speranza”. I quattro sono stati attivi insieme tra Rai e Mediaset, ma anche teatro, fino al 2006 circa, quando hanno smesso di esibirsi insieme, continuando però a lavorare tra tv e cinema. Nel 2017, i quattro hanno spiegato di non essersi mai sciolti, continuando a lavorare insieme in alcune avventure.

Premiata Ditta, cosa fanno oggi Tiziana Foschi e Francesca Draghetti

Se quelli di Pino Insegno e Roberto Ciufoli sono volti più noti, allo stesso modo anche Francesca Draghetti e Tiziana Foschi hanno una carriera molto lunga e prolifica tra tv e teatro. Cosa fanno oggi i due volti femminili della Premiata Ditta? Francesca si dedica al doppiaggio e come ha avuto modo di raccontare lei stessa, si dedica ancora al mondo dello spettacolo anche se non è più visibile. Da qualche anno è tornata a recitare in teatro. Anche Tiziana Foschi continua a recitare in teatro.

I quattro, seppur con modalità diverse, continuano dunque il loro percorso nel mondo dello spettacolo, tra cinema, tv e teatro, pronti a riunirsi in alcune occasioni e a tornare quei ragazzi che negli anni novanta e duemila hanno fatto divertire tutta Italia.

