Premier League, due calciatori arrestati con l’accusa di stupro/ 19enni compagni di squadra: nome top secret

Nuovo scandalo in Premier League: due calciatori 19enne sono stati arrestati nella giornata di ieri. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, le accuse nei loro confronti sono quelle di stupro, e dopo l’arresto entrambi sono stati rilasciati su cauzione in attesa che si svolgano ulteriori indagini, così come fatto sapere dal tabloid britannico Sun, quotidiano poi ripreso dal resto della stampa britannica. I nomi dei due calciatori non sono stati resi noti, ma si sa che sono dei compagni di squadra e che per il momento risulterebbero essere stati sospesi.

In base a quanto riportato il presunto episodio di violenza sessuale sarebbe avvenuto venerdì sera, e la presunta vittima avrebbe denunciato quanto accaduto poche ore il fatto, alla polizia. Immediata è stata la reazione degli inquirenti: “La polizia ha arrestato due uomini – ha fatto sapere il portavoce della polizia – in seguito ad una denuncia per stupro”. E ancora: “Un 19enne è stato arrestato per aggressione e complicità in uno stupro. Un secondo 19enne è stato rilasciato con l’accusa di stupro. Entrambi sono stati rilasciati su cauzione”.

PREMIER LEAGUE, DUE CALCIATORI ARRESTATI CON L’ACCUSA DI STUPRO: COSA È SUCCESSO

Secondo quanto scrive ancora il Sun uno dei giocatori della Premier League sarebbe stato raggiunto dagli inquirenti addirittura nello stadio della squadra in cui milita e interrogato sul posto alla presenza di un impiegato del club e quindi portato in centrale per ulteriori domande. Il giocatore avrebbe passato la notte in carcere per poi essere nuovamente interrogato e quindi rilasciato su cauzione.

Il compagno, anch’egli 19enne, sarebbe stato invece arrestato il giorno seguente e il club ha fatto sapere al quotidiano inglese che “la questione ora è nelle mani della polizia e non possiamo commentare oltre”. Come ricorda La Gazzetta dello Sport purtroppo la Premier non è nuova a questi tipi di scandali, ricordando ad esempio il caso di Mason Greenwood, arrestato a gennaio nel 2022 quando militava nel Manchester United per accuse poi decadute, ma anche Benjamin Mendy, terzino del Manchester City, anch’egli arrestato e poi assolto.

