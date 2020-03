Premier League, quando riparte?/ Ipotesi 1° giugno con occhio alla prossima stagione

Quando ripartirà la Premier League? L’allarme Coronavirus ha fermato anche il campionato inglese con i vertici che stanno discutendo su come fronteggiare la fine della stagione. Il The Telegraph ha riportato quella che al momento sembra essere la possibilità più concreta. Si dovrebbe tornare in campo il 1° giugno con l’obiettivo di chiudere tutto entro luglio. Questo perché un occhio si manda alla stagione prossima con l’inizio che dovrebbe arrivare l’8 agosto. Saranno dunque sei le settimane per completare un campionato che si può considerare praticamente già vinto dal Liverpool, ma che ha ancora tanti obiettivi da portare a casa come le squadre che si qualificheranno alle competizioni europee e la lotta per non retrocedere in Premiership.

Premier League, quando riparte? Le disposizioni

Le disposizioni per la ripartenza della Premier League al 1° giugno, niente è ancora ufficiale, sono giustamente severe. Le partite si giocherebbero tutte a porte chiuse con squadre di emergenza presenti negli stadi e operative. L’unica certezza al momento è che il campionato rimarrà fermo fino al 30 aprile. La decisione è stata presa dalla Football Association in accordo comune con Premier League e Lega inglese, d’accordo sul prolungare quello che era il precedente stop fissato al 3 aprile. Al momento però non ci sono certezze con la situazione che in tutto il mondo va monitorata con continue e possibili evoluzioni. Non ci sarà da stupirsi dunque se ci saranno ulteriori novità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA