Ennesima crisi di Governo in Francia: si dimette il Premier Lecornu appena 24 ore dopo la nomina dei 18 Ministri. Macron nel caos: tutti gli scenari

È CLAMOROSO IN FRANCIA: SI È DIMESSO IL GOVERNO LECORNU… DOPO 24 ORE!

Il Governo più breve della storia della Repubblica in Francia, ma potrebbe anche essere un record mondiale: il Premier Lecornu si è dimesso questa mattina – e il Presidente Macron le ha subito accettate – dopo che appena 24 ore prima era stato presentato il suo nuovo Governo, con la lista dei 18 Ministri pubblicata ufficialmente dall’Eliseo. Un giorno dopo le dimissioni, un mese dopo l’incarico ricevuto se proprio vogliamo fare in pignoli: resta uno choc per la Francia e l’intera Europa, con l’ennesima crisi a Parigi di questo tormentatissimo secondo mandato di Macron alla guida del Paese.

Borne, Attal, Barnier, Bayrou e ora anche Lecornu: tutti “impallinati” per motivi diversi ma con scenari molto simili, lasciando l’ennesima spaccatura nella maggioranza in Parlamento ormai ridotta a brandelli davanti alle incessanti richieste di destra e sinistra di tornare alle urne. L’ultima mossa è però davvero tragicomica: Lecornu, ex Ministro della Difesa dell’uscente Governo Bayrou, aveva ricevuto l’incarico il 10 settembre scorso, in un mare di proteste di mezza Francia tanto da sfociare nel giro di pochi giorni nei movimenti di piazza “Blocchiamo tutto”, di recente abbozzati anche in Italia nel mare magnum della sinistra antagonista che manifestava anche per la Flotilla a Gaza.

Se però appena nella serata di ieri la lista dei Ministri era stata approvata con la nomina diretta di Macron, già qualcosa sembrava “stonare” nell’aria con i malumori di molte forze politiche dentro la maggioranza: l’ex Ministro delle Finanze Bruno Le Maire aveva infatti a sorpresa trovato un posto proprio alla Difesa, al posto del Premier Lecornu, suscitando non poche critiche, così come il macroniano doc Roland Lescure all’Economia non è piaciuto soprattutto ai Repubblicani (Centrodestra, PPE). Il confermato Ministro dell’Interno Bruno Retailleau aveva subito sottolineato come la squadra di Governo non era per niente una conseguenza della «rottura promessa» da Macron e dallo stesso Lecornu in fase di consultazioni.

COSA PUÒ SUCCEDERE ORA E QUALI STRADE HA DAVANTI MACRON. BARDELLA: “TORNARE SUBITO ALLE URNE”

Da Melenchon ai socialisti fino al Rassemblement National, il nuovo Governo Lecornu non soddisfava per nulla e rischiava di tenere ulteriormente diviso in tre tronconi l’Assemblea Nazionale (destra, sinistra e centro macroniano): «è incomprensibile la presenza di Le Maire, l’uomo che ha messo la Francia in fallimento», aveva tuonato Marine Le Pen appena ieri sera.

Appena domani il Primo Ministro avrebbe dovuto pronunciare il discorso di “politica generale” in Parlamento – in Francia non esiste il voto di fiducia iniziale – ma con le fratture che già stavano nascendo, Lecornu ha deciso di rompere gli indugi e presentare le dimissioni direttamente all’Eliseo, che ha accettato confermando il grado di fortissima emergenza dello Stato francese.

27 giorni dopo la sua nomina e 24 ore dopo la nomina dei Ministri, Lecornu interrompere il Governo che è già il più breve della storia francese: il problema è però capire ora cosa potrà fare Macron con la politica, per non parlare dell’opinione pubblica francese, che ritiene l’Eliseo sempre più incapace di trascinare il Paese fuori dalle acque della crisi. La Manovra di Bilancio era il motivo per cui era caduto Bayrou ed era anche il motivo per cui nasceva questo tipo di esecutivo, con Lecornu che appena ieri invitava i propri Ministri ad essere «negoziatori per trovare la strada giusta nell’approvare il Bilancio».

Dopo l’annuncio della caduta del Governo, il leader di RN Jordan Bardella ha invitato il Presidente della Repubblica a scogliere immediatamente il Parlamento e convocare nuove Elezioni legislative, appena un anno e mezzo dopo quelle invocate a seguito della debacle del centrosinistra alle Europee 2024. Al netto delle fratture generate tra Le Maire e i Repubblicani che nelle prossime ore avrebbero posto l’ultimatum a Lecornu – o se ne va lui, o ci dimettiamo – il problema della Francia è molto più ampio.

Le strade ora sono solo due: dopo tre Primi Ministri di area Centrodestra – per provare a trovare l’appoggio esterno di Le Pen in Parlamento – l’ipotesi sarebbe quella di nominare un nuovo Premier di area Centrosinistra, col rischio però di ulteriori spaccature tra il Partito Socialista, i Verdi e i Comunisti di Melenchon (il quale torna a chiedere oggi la destituzione di Macron dall’Eliseo): l’alternativa vera è quella delle urne, a cui Macron fino ad oggi aveva sempre rinunciato anche solo a considerare. La Francia però è sull’orlo del baratro politico ed economico e qualcosa, di fratta, deve essere fatta per evitare il collasso verso la Finanziaria.