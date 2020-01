Premier Malta: eletto Robert Abela/ Subentra a Muscat dopo scandalo Caruana Galizia

Malta ha il suo nuovo premier ed è Robert Abela. Nel pieno della crisi politica che ha messo il Paese al centro dell’attenzione internazionale, l’avvocato 42enne è stato eletto leader del Partito laburista, diventando quindi anche primo ministro dopo le dimissioni di Joseph Muscat. Quest’ultimo è accusato di interferenze nelle indagini sull’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa in un attentato a Bidnija nel 2017. Da outsider dunque a primo ministro: Robert Abela ha ottenuto il 57,9 per cento dei voti, invece il suo avversario Chris Fearne ha guadagnato il 42,1 per cento. A esprimersi 16.216 iscritti al partito, che per la prima volta hanno potuto esprimere la preferenza sul proprio leader. L’affluenza è stata altissima, per la precisione del 92,5 per cento. Attivista di lunga data del Partito laburista, Robert Abela era diventato membro del Parlamento durante le ultime elezioni legislative del 2017, vinte a mani basse da Muscat nonostante l’ondata di scandali che hanno scosso il suo entourage. La giornalista Caruana Galizia era stata la prima a rivelare il coinvolgimento di alcuni membri del governo in una serie di inchieste su corruzione ed evasione fiscale.

SCANDALO CARUANA GALIZIA, ROBERT ABELA ELETTO PREMIER MALTA

Muscat è stato costretto a dimettersi dopo le manifestazioni di movimenti civili e della famiglia della giornalista Daphne Caruana Galizia, che lo hanno accusato di aver coperto collaboratori stretti, tra cui il capo dello staff Keith Schembri. Questi fu definitivo da Jorge Fenech, uomo d’affarmi fermato per complicità nell’omicidio, come il vero “sponsor” del delitto. Robert Abela dunque subentra per soli due anni e mezzo: è in carica infatti come premier a Malta fino al settembre 2022. Figlio dell’ex presidente George, lui stesso si vedeva come outsider. Infatti si definiva un uomo rimasto nell’ombra per molto tempo. Avvocato specializzato in diritto industriale e del lavoro, Abela è stato consulente legale di Muscat, ma durante la campagna elettorale ha evitato di rompere col premier uscente. Per questo i critici ritengono che non avrà particolare peso il suo Gabinetto. Comunque Robert Abela ha promesso che il governo si occuperà principalmente delle questioni sociali e abitative, inoltre ha annunciato medicine gratuite ai pensionati entro cinque anni.

