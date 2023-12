Premierato piace a un italiano su due/ Il sondaggio: “Alta la fiducia in Mattarella”

Il premierato piace a un italiano su due: questo l’esito del sondaggio di LaPolis-Università di Urbino in collaborazione con Demos per il Rapporto “Gli Italiani e lo Stato”. Entrando nel dettaglio della rilevazione, il 55 per cento ha parere positivo della riforma messa sul tavolo dal governo di Giorgia Meloni e il gradimento è rimasto stabile negli ultimi mesi.

La maggioranza, ma non la larga maggioranza. In caso di referendum, una percentuale non sicura. Così Ilvo Diamanti sulle pagine di Repubblica: “Come ci rammenta il caso precedente, relativo al referendum per il superamento del “bicameralismo paritario”. La consultazione si svolse nel 2016. Per iniziativa di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. Al tempo, rispettivamente, premier e ministra alle riforme istituzionali. L’approvazione popolare, all’inizio dell’anno, appariva scontata. Vista la larga maggioranza di consensi prevista dai sondaggi. All’inizio dell’anno superiore al 60%. Ma il risultato fu molto diverso. Anzi: opposto. Visto che, in dicembre, si recarono alle urne oltre i due terzi degli elettori e quasi il 60% votò No”.

Come facile immaginare, il sondaggio segnala un particolare gradimento nei confronti della riforma del premierato tra gli elettori di centrodestra. Entrando nel dettaglio: il testo trova gradimento nel 79 per cento degli elettori di Fratelli d’Italia, nel 76 per cento degli elettori della Lega e nel 62 per cento degli elettori di Forza Italia. In casa Partito Democratico, invece, meno di un terzo si schiera con il premierato. Ma Ilvo Diamanti ha posto l’accento anche su un altro dettaglio, ossia la grande fiducia degli italiani nei confronti del presidente della Repubblica: “La fiducia nel presidente Mattarella, d’altronde, risulta molto elevata: 67%. Ben superiore rispetto alla premier Giorgia Meloni. Almeno, da quanto emerge nel sondaggio condotto e pubblicato lo scorso settembre”.











