PREMIO ALAMO/ Sfidare l’ovvio, il Covid non frena le idee che diventano impresa

Fondazione Alamo per il quarto anno consecutivo intende premiare, attraverso Premio Alamo, tre valide idee imprenditoriali che principalmente valorizzino il recupero del lavoro manuale e la produzione manifatturiera.

#Sfidarelovvio, questo il motto con cui Fondazione Alamo ha sintetizzato la sua mission: in un momento in cui l’attenzione è puntata sull’area digitale, Premio Alamo vuole incentivare giovani imprenditori che vogliano trasformare un’idea, nata da passione concreta, in impresa.

Il Premio si rivolge a persone fisiche o team (età compresa tra i 18 e i 35 anni) e verrà assegnato da un Comitato di Valutazione alle idee che si distingueranno per validità ed efficacia e che saranno accompagnate da un piano economico sostenibile. Al primo classificato sarà destinato un premio in denaro di 10mila euro, al secondo un premio di 6mila euro, al terzo un premio di 3mila euro.

La partecipazione, gratuita, avviene scaricando dal sito web della Fondazione -sezione Premio – il modulo di partecipazione e il Regolamento e inviando un pdf con la presentazione del progetto alla casella di posta elettronica info@fondazionealamo.it

E’ possibile inviare la propria candidatura fino a lunedì 1° febbraio 2021. La fase di valutazione e assegnazione dei premi si chiuderà entro il 15 marzo 2021.

Fondazione Alamo, che ha ottenuto personalità giuridica ai sensi del Dpr 361/2000, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico incoraggiando, sostenendo e realizzando iniziative imprenditoriali di nuova costituzione che mirano a favorire il pieno sviluppo della persona, delle piccole e medie imprese, sia profit che no profit, e in genere di qualunque soggetto in azione che valorizzi i giovani, il lavoro, l’inventiva e la creatività.

Per info e contatti: info@fondazionealamo.it



