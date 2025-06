La direttrice dell’AGI Rita Lofano, conosciuta anche dai lettori de Il Sussidiario.net, ha ricevuto il premio “Mela d’oro” della Fondazione Bellisario

Donne protagoniste del cambiamento, capaci di innovare grazie anche alla leadership espressa nell’esercizio della loro professione. La Fondazione Maria Bellisario le ha premiate come “Donne che fanno la differenza” con il riconoscimento “Mele d’oro 2025”.

Le premiate dalla commissione esaminatrice presieduta da Gianni Letta sono state ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che le ha definite “donne di straordinario valore” riconoscendole come esempio per tutti) e insignite del premio in una cerimonia che si è svolta al parco archeologico del Colosseo. Tra loro c’è anche una firma particolarmente nota ai lettori de IlSussidiario.net, Rita Lofano, da marzo 2023 direttrice responsabile dell’agenzia di informazione AGI, spesso intervistata dal nostro quotidiano online per la sua competenza e conoscenza delle vicende americane, maturate grazie alla sua permanenza negli Stati Uniti per 13 anni e alla continua attenzione dedicata al mondo USA come giornalista.

Lofano ha mosso i primi passi nel campo giornalistico a TeleNorba e ha lavorato per l’agenzia Reuters, oltre che per Radio Capital. È direttore delle riviste Mag1861, WE-World Energy (che si occupa di geopolitica ed energia), Protagonista e Orizzonti.

Il premio è andato anche alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, alla prima Ragioniera Generale dello Stato Daria Perrotta, a Laura Bertulessi, Founder e Amministratore Delegato di Italtrans, Maria Luisa Gota, amministratore delegato Eurizon, prima donna alla guida di Assogestioni e responsabile della Divisione Asset Management di Intesa Sanpaolo. Con loro hanno ricevuto premi speciali Arianna Alessi, vicepresidente OTB Foundation, Suor Anna Monia Alfieri, legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, Claudia Gerini per il mondo dello spettacolo e la ginnasta Alice D’Amato per lo sport.

