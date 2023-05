Premio Ischia 2023/ Stefano Lucchini eletto Comunicatore dell’anno

Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, è stato eletto Comunicatore dell’anno al Premio Ischia 2023. Una giuria composta da esponenti del settore lo ha definito come “l’interprete più autentico della rilevanza del ruolo della comunicazione strategica per lo sviluppo delle imprese”.

Alle spalle Lucchini ha una carriera illustre. A Intesa Sanpaolo è arrivato nel 2014, inizialmente nel ruolo di Direttore Centrale International and Regulatory Affairs. In passato aveva ricoperto delle cariche di spicco anche all’estero. Dopo la laurea in Economia, trasferitosi negli Stati Uniti, nel 1987 è entrato all’Ufficio Studi di Montedison, di cui successivamente sarebbe diventato Direttore della Comunicazione. È stato anche assistente di John Dingell (D. Michigan), Presidente della Commissione Energy and Commerce al Congresso Usa a Washington. Nel 1993 il ritorno in Italia, dove è stato anche chiamato a lavorare a servizio di Enel, Confindustria, Banca Intesa e Eni.

Stefano Lucchini comunicatore dell’anno al Premio Ischia 2023: le motivazioni

Le motivazioni per cui Stefano Lucchini è stato eletto Comunicatore dell’anno al Premio Ischia 2023 non possono che tenere conto dei suoi prestigiosi trascorsi in Italia e all’estero. “Con la sua poliedrica esperienza, anche internazionale e in diversificate industry, e la capacità di interpretare e risolvere la complessità contemporanea, ha dimostrato come l’integrazione di public affairs, rapporti con i regolatori, comunicazione interna ed esterna e scelte di marketing sia uno dei più decisivi vettori di crescita per le aziende. Non a caso Lucchini ha contribuito all’affermazione di quella che è oggi la più importante Banca Italiana, punto di riferimento essenziale per il sistema economico e imprenditoriale, come per le più rilevanti politiche pubbliche”, si legge nella nota.

Il riconoscimento sarà consegnato a Lucchini nell'ambito della 44° edizione 2023 del Premio Ischia di giornalismo, che si svolgerà il prossimo 23 e 24 giugno 2023.











