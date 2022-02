PREMIO LUCIO DALLA SANREMO 2022/ Gianni Morandi ha vinto per Sala Stampa Radio-TV-Web

Chi è il vincitore del Premio Lucio Dalla al Festival di Sanremo 2022? Gianni Morandi ha vinto il Premio della sala stampa “Lucio Dalla”, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori. A trionfare è la canzone “Apri tutte le porte” che Jovanotti ha scritto per lui. Un grande riconoscimento per Gianni Morandi, che sta vivendo un Festival memorabile. Questa la canzone più votata, erede di “Zitti e buoni” dei Maneskin. Come ogni edizione, è stato assegnato il riconoscimento più importante al termine della serata, ma poco prima sarà il turno dei premi collaterali…

Tra i riconoscimenti secondari c’è il Premio Lucio Dalla, appuntamento fisso ormai dal 2006. Intitolato al celebre cantautore bolognese scomparso lo scorso 1 marzo 2012, si tratta del premio della Sala Stampa Radio-TV-Web presente all’Ariston per il Festival di Sanremo 2022. Gli esperti del settore e gli inviati dei principali media italiani avranno la possibilità di decidere a chi assegnare il premio e in questa edizione della kermesse canora ci sono almeno quattro-cinque canzoni in grado di convincere i giurati…

Premio Lucio Dalla, Sanremo 2022: i precedenti

In attesa di conoscere il vincitore del Premio Lucio Dalla del Festival di Sanremo 2022, volgiamo lo sguardo al passato e ai precedenti. La prima edizione risale al 2006: il riconoscimento della Sala Stampa Radio-TV-Web è andato ai Nomadi con “Dove si va”. Nel 2007 è stato premiato Simone Cristicchi con la bellissima “Ti regalerò una rosa”, mentre nel 2008 è stato il turno di Loredana Bertè con “Musica e parole”. Povia ha trionfato l’anno successivo con “Luca era gay”, mentre nel 2010 il premio è andato a “Ricomincio da qui” di Malika Ayane.

Il Premio Lucio Dalla nel 2011 è stato assegnato a Roberto Vecchioni con “Chiamami ancora amore”, mentre nel 2012 ad Arisa con “La notte”. Elio e le Storie Tese nel 2013 hanno trionfato con “La canzone mononota”, mentre nel 2014 il riconoscimento è andato a sorpresa a Perturbazione con “L’unica”. Poi in rapida successione Nek con “Fatti avanti amore”, gli Stadio con “Un giorno mi dirai”, Fiorella Mannoia con “Che sia benedetta”, Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e Daniele Silvestri con “Argentovivo”. Nel 2020 il Premio Lucio Dalla se lo è aggiudicato Diodato con “Fai rumore”, mentre un anno fa la Sala Stampa ha deciso di premiare il tormentone “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino.



