Premio Miglior attore protagonista, chi è il Vincitore David di Donatello 2023/ Il pronostico

David di Donatello 2023, Miglior attore protagonista: le nomination

Il prossimo 10 maggio, in diretta su Rai Uno, sarà trasmesso il consueto appuntamento cinematografico con i David di Donatello 2023. Tante le macro e micro categorie con riconoscimenti di prestigio in palio, ma particolare interesse è rivolto al circuito di Mior attore protagonista. Le candidature in questo caso sono quasi assecondate da quelle valide per la categoria di Miglior film; nel novero infatti sono inseriti tutti i principali interpreti delle pellicole in questione. Spiccano dunque come papabili vincitori: Fabrizio Gifuni, Luigi Lo Cascio, Ficarra e Picone, Alessandro Borghi e Luca Marinelli.

Come anticipato, ai David di Donatello 2023 la competizione per il trionfo nella categoria di Miglior attore protagonista è piuttosto ardua. La coincidenza con le pellicole in corsa per la categoria di Miglior film rende ancor più difficile azzardare un pronostico ma le valutazioni possono agevolmente partire dalla rilevanza e stima dei film di riferimento. L’occasione potrebbe essere ghiotta per il duo comico composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone; rinomati per le gesta televisive ma da diversi anni impegnati con successo anche sul grande schermo. Protagonisti nel film La stranezza vantano dunque buone possibilità di impreziosire la reciproca carriera con uno dei riconoscimenti più prestigiosi dei David di Donatello 2023.

David di Donatello 2023, pronostico Miglior attore protagonista: Fabrizio Gifuni possibile vincitore

Nel novero degli attori in gara per il riconoscimento di Miglior attore protagonista ai David di Donatello 2023 è da inserire anche Fabrizio Gifuni. Tale menzione è un dovere in virtù delle aspettative che riguardano il film che lo vede protagonista, Esterno notte. La pellicola dedicata ad Aldo Moro è in gara con ben 18 candidature, segno eloquente di come il pronostico possa vertere in maniera decisa nei confronti dell’attore. Anche Luigi Lo Cascio può ambire con buoni propositi al riconoscimento di Miglior attore protagonista ai David di Donatello 2023 vista la sua magistrale interpretazione in Il signore delle formiche, altra pellicola ispirata ad una storia vera ovvero il caso di Aldo Braibanti.

In lizza per il premio di Miglior attore protagonista ai David di Donatello 2023 sono da annoverare anche Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Entrambi sono protagonisti in un’altra pellicola in corsa per la categoria di Miglior Film, Le otto montagne. A differenza del caso di Ficarra e Picone, i due attori concorrono in maniera separata ed entrambi possono vantare le medesime possibilità. Tanto Alessandro Borghi quanto Luca Marinelli hanno offerto prove magistrali, già accertate con pellicole e percorsi precedenti. Non resta che attendere il giorno delle premiazioni per scoprire quale sarà la prova che riceverà l’inestimabile riconoscimento ai David di Donatello 2023.











