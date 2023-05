PREMIO MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA, DAVID DI DONATELLO 2023/ Vittoria Barbara Ronchi

David di Donatello 2023, categoria Miglior attrice protagonista: Barbara Ronchi, che vittoria!

Dopo il premio come miglior esordio alla regia a Giulia Steigerwalt, “Settembre” riceve un altro straordinario riconoscimento: Barbara Ronchi trionfa come miglior attrice protagonista. Emozionatissima dopo l’abbraccio al marito, sul palco dichiara: “Ringrazio Giulia perché mi ha dato fiducia e perché è stato un onore assistere allo sbocciare di una regista. Ringrazio Matteo Rovere, Rai Cinema, tante persone che fanno parte della mia vita. Dedico questo premio a due uomini che illuminano la mia vita e se brillo è grazie a loro: sono Alessandro e Giovanni. Amore, mamma ha vinto il David!”. Poi, un ringraziamento speciale a chiunque abbia lavorato con lei.

David di Donatello 2023, categoria Miglior attrice protagonista: le nomination

L’attesa per i David di Donatello 2023 è ormai quasi esaurita: il 10 maggio, in diretta su Rai Uno, andranno in scena le premiazioni dei David di Donatello 2023 e le pellicole candidate vantano tutti attori di spicco e storie degne di nota. Nell’analisi delle macro-categorie che riceveranno il riconoscimento, spicca il premio di Miglior attrice protagonista. Le interpreti pronte a contendersi l’ipotetico onore della vittoria che vale quasi una carriera sono: Benedetta Porcaroli, Margherita Buy, Penelope Cruz, Barbara Ronchi e Claudia Pandolfi.

Le macro-categorie che saranno premiate ai David di Donatello 2023 non sempre coincidono con altri percorsi paralleli. Non a caso, le attrici che concorrono per l’ambito premio di Miglior attrice protagonista non fanno parte necessariamente di pellicole candidate nella categoria di Miglior film. Tutte le interpreti pronte a contendersi il riconoscimento hanno avuto modo di brillare nelle rispettive pellicole ma tra valore oggettivo e parere soggettivo, è chiaro che solo una avrà il privilegio di inserire nel proprio palmarés il premio finale.

David di Donatello 2023, Miglior attrice protagonista: buone possibilità per Margherita Buy in Esterno notte

Tra le attrici più quotate per la vittoria nella categoria di Miglior attrice protagonista ai David di Donatello spicca Margherita Buy, protagonista nel film Esterno notte dedicato alla storia di Aldo Moro. La pellicola di Marco Bellocchio si appresta ad essere mattatrice dal punto di vista dei riconoscimenti per l’edizione dei David di Donatello 2023. Oltre alla categoria dove compete Margherita Buy, il titolo concorre infatti per un totale di 18 ipotetici premi.

Non meno rilevante e corposa la performance cinematografica di Penelope Cruz e Barbara Ronchi, entrambe protagoniste di due film non candidati nella rispettiva categoria: L’immensità e Settembre. Le due attrici possono ambire con buone certezze al premio di Miglior attrice protagonista ai David di Donatello 2023 ma occhio all’outsider Claudia Pandolfi, nel cast del film Siccità. Più popolare nel panorama televisivo, ma certamente tra le interpreti più apprezzate del panorama attoriale italiano. Anche Benedetta Porcaroli, con Amanda, vanta buone possibilità di ricevere l’inestimabile riconoscimento di Miglior attrice protagonista ma rispetto alle altre contendenti è forse qualche gradino più in basso.

