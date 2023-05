Premio Miglior regia, chi è il vincitore David di Donatello 2023/ Candidature e pronostico

David di Donatello 2023, Miglior regia: le nomination

Il mondo del cinema è ricco di appuntamenti imperdibili e dedicati al riconoscimento per attori e progetti di un particolare merito artistico. Una cerimonia di prim’ordine in Italia sono senza dubbio i David di Donatello 2023 che come di consueto daranno maggiore spicco a pellicole e attori che con le loro gesta hanno dominato il grande schermo nell’ultimo periodo. Se determinati film e interpreti possono ambire al trionfo in diverse categorie, buon merito è però da ascrivere a registi abili e imponenti della scena italiana e non solo.

Nella categoria di Miglior regia per i David di Donatello 2023 le nomination si dividono fra: Marco Bellocchio, Gianni Amelio, Roberto Andò, Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch e Mario Martone. Ognuno di loro primeggia anche nella categoria di Miglior film, a dimostrazione di come il lavoro artistico abbia dato in tutti casi dei frutti importanti dal punto di vista del seguito e della critica cinematografica. Il possibile mattatore dei David di Donatello 2023 è certamente Marco Bellocchio: con Esterno notte concorre per 18 nomination e il lavoro fatto per raccontare Aldo Moro ha visto impegnati attori di spicco e una sceneggiatura di un livello decisamente alto.

David di Donatello 2023, Miglior regia: quotazioni al rialzo per Gianni Amelio con La stranezza

Tutti i registi in nomination nella categoria di Miglior regia ai David di Donatello 2023 hanno portato le rispettive pellicole a primeggiare anche nel circuito di Miglior film. Una menzione importante va a Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch; entrambi hanno messo mano a Le otto montagne e gareggiano separatamente per l’ambito riconoscimento. La pellicola ha buone possibilità di avere successo nella sua categoria, così come i registi sperano di essere premiati per il lavoro magistrale svolto. Non inferiori sono le possibilità di primeggiare nella categoria di Miglior regia per Gianni Amelio ai David di Donatello 2023. Il suo lavoro con Il signore delle formiche è stato piuttosto apprezzato dalla critica; il racconto del caso Aldo Braibanti deve alla sua esperienza l’ottima riuscita e un posto di spicco tra le nomination come Miglior film.

Da menzionare tra i registi in lizza per la categoria di Miglior regia ai David di Donatello 2023 anche Roberto Andò, impegnato con la pellicola La stranezza. Il suo lavoro nel dirigere il duo comico Ficarra e Picone ha arricchito la prossima cerimonia con diverse candidature sparse tra le varie macro-categorie, a dimostrazione di come il suo lavoro per la pellicola possa venir premiato con buone probabilità ai prossimi David di Donatello 2023. Meno quotato ma non per demeriti artistici Mario Martone, regista de Nostalgia; il film è candidato nella categoria di Miglior film ma rispetto alla concorrenza ha un pronostico non proprio a favore.











