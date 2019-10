Premio Nobel Medicina 2019/ Kaelin, Ratcliffe, Semenza: come cellule usano l’ossigeno

Il Premio Nobel per la Medicina 2019 è stato vinto dagli americani William Kaelin e Gregg Semenza e dal britannico Sir Peter Ratcliffe: l’annuncio dato dall’Accademia Nobel questa mattina a Stoccolma ha visto i tre ricercatori premiati per le loro scoperte circa le cellule e l’adattamento sull’utilizzo dell’ossigeno. Il tre vincitori del Premio Nobel hanno infatti scoperto come si comportano le cellule degli organismi in un ambiente con mancanza di ossigeno e, di conseguenza, come si adattano modificando il loro metabolismo tra i diversi livelli di attività: «Si tratta di uno dei meccanismi essenziali per la vita», ha sentenziato l’Accademia reale svedese nell’assegnare il Nobel Medicina 2019. Il meccanismo studiato da Kaelin, Semenza e Ratcliffe ha un’importanza cruciale perché permette di capire come le cellule restino in buona salute nonostante condizioni svantaggiose per potersi replicare.

CHI E PERCHÈ HANNO VINTO IL NOBEL MEDICINA 2019

Non solo, lo studio sul rapporto cellule-ossigeno ha permesso di capire – e permetterà di farlo nei prossimi anni a venire – la comprensione di moltissime malattie, in primis tumori e anemie: la vittoria del Premio Nobel Medicina 2019, come ogni anno, è stato annunciato dal Karolinska Institutet di Stoccolma e vede per i tre vincitori Semenza, Ratcliffe e Kaelin un riconoscimento di 9 milioni di corone svedesi complessive, ovvero circa 830mila euro. La giuria, dopo aver annunciato i nomi dei tre vincitori del primo Nobel che apre la rassegna 2019, ha spiegato «tre studiosi hanno stabilito le basi per la nostra comprensione di come i livelli di ossigeno influenzano il metabolismo cellulare e la funzione fisiologica. Le loro scoperte hanno spianato la strada a nuove promettenti strategie per combattere l’anemia, il cancro e molte altre malattie». Domani è atteso l’annuncio del Premio Nobel per la Fisica, mentre mercoledì è il turno della Chimica: grande attesa poi per giovedì per il Nobel Letteratura (l’anno fu sospeso per lo scandalo MeToo) e venerdì per il Premio della Pace, con Greta Thunberg grande favorita. In chiusura, lunedì 14 ottobre è atteso l’annuncio del Premio Nobel per l’Economia.

Learn more about the 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine

Press release: https://t.co/vkkUMMKMhl

Advanced information: https://t.co/xjPCdSqbnr pic.twitter.com/2nUowdzCKS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA