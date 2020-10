Premio Nobel Medicina 2020/ Alter, Houghton e Rice per scoperta virus dell’epatite C

Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2020 è stato assegnato agli americani Harvey J. Alter e Charles M. Rice, ed al britannico Michael Houghton “per la loro scoperta del virus che causa l’epatite C”. Grazie alle loro ricerche fu possibile identificare una delle cause dell’epatite, ovvero una grave infiammazione del fegato, dopo le precedenti scoperte dei virus responsabili dell’epatite A e B. Grazie alla scoperta successiva del virus dell’epatite C fu possibile compiere un importantissimo passo in avanti in ambito medico in quanto questo portò a scoprire gran parte delle epatiti croniche. Con questa scoperta fu quindi resa possibile l’identificazione di farmaci per il trattamento che avrebbero poi portato a salvare milioni di vite umane in tutto il mondo. L’epatite C è considerata una malattia che causa delle epidemie più diffuse al mondo. Secondo i dati resi noti dall’Oms, colpisce 70 milioni di persone uccidendone 400 mila ogni anno. La malattia cronica può sfociare in tumore. Proprio grazie agli esami sierologici, oggi viene quasi del tutto eliminato il rischio di trasfusioni infette. Nella motivazione del premio si legge ancora: “La scoperta ha permesso lo sviluppo rapido di farmaci antivirali. Per la prima volta nella storia oggi la malattia può essere curata. Possiamo anche sperare di eradicarla dal mondo”.

PREMIO NOBEL MEDICINA 2020: CHI SONO ALTER, HOUGHTON E RICE

Il Premio Nobel per la Medicina quest’anno non ha alcun collegamento diretto con il Coronavirus ma racchiude un importante messaggio positivo e incoraggia indubbiamente all’ottimismo ricordando come il lavoro di Alter, Houghton e Rice sia stato particolarmente importante, evidenziando al tempo stesso come possa essere particolarmente insidioso un virus capace di nascondersi nell’organismo senza manifestare subito particolari sintomi. Rispetto ai tre nomi che hanno reso possibile l’importante scoperta, Alter ha oggi 85 anni, è nato e si è laureato a New York. Il suo lavoro di ricercatore si è svolto sempre negli Usa, tra i National Institutes of Health (Nih) e la Georgetown University. Rice ha 65 anni e dal 2001 insegna alla Rockefeller University di New York. Fino a due anni fa ha diretto il Centro di ricerca sull’epatite C. Infine il britannico Houghton ha conseguito la laurea nel ’77 al King’s College di Londra lavorando per Searle & Company e Chiron. Da dieci anni insegna all’Università di Alberta. Ai vincitori viene assegnata una medaglia d’oro e 940mila euro da dividersi. Anche lo scorso anno il Nobel per la Medicina andò a due americani ed un britannico, ovvero William Kaelin, Peter Ratcliffe e Gregg Semenza.

