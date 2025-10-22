Chi sono i due vincitori del Premio Sakharov 2025: i giornalisti detenuti Andrzej Poczobut (Bielorussia) e Mzia Amaglobeli (Georgia), ecco i motivi
Libertà di pensiero e sforzi a favore dei diritti dell’uomo: per questi motivi Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli sono i nuovi vincitori del Premier Sakharov 2025, legittimi eredi di Nelson Mandela e Anatolij Marčenko che furono i primi a ricevere il prestigioso encomio dal Parlamento Europeo nell’allora lontanissimo 1988. I 50mila euro messi a disposizione per il Premio Sakharov dalla plenaria di Strasburgo (la consegna ufficiale è prevista per fine dicembre) andranno così ai due giornalisti detenuti, il primo in Bielorussia e la seconda in Georgia, che si sono battuti nel corso della sua carriera proprio in forza della libertà di parola e dignità della persona.
In carcere perché ritenuti ostili e scomodi dai governi dell’est Europa, con soprattutto la Bielorussia che rappresenta ad oggi uno degli alleati principali della Russia e che nei confronti dell’Unione Europea si è tutt’altro che in ottimi rapporti: il loro coraggio, ha spiegato la Presidente del Parlamento UE Roberta Metsola annunciando i nomi dei due vincitori del Premio 2025, «è un vero faro per tutti coloro che rifiutano di essere messi a tacere».
Tanto Poczobut in Bielorussia quanto Amaglobeli dalla Georgia raccontano ancora oggi di quanto si possa pagare come prezzo altissimo per il solo fatto di avere detto «la verità al potere», e per questo sono divenuti (a costo della loro libertà personale) dei veri simboli di «democrazia e libertà». Come ha detto alla plenaria Sviatlana Tsikhanouskaya, moglie del Premio Sakharov 2020, ringraziando l’opera di Poczobut e di tutti i dissidenti contro il regime di Lukaskenko, i premi del 2025 inviano un messaggio di speranza per tutti i prigionieri politici (proprio come il marito, Sergey Tihanovski), «non siete soli» e il giornalismo non può e non deve essere un crimine».
NON SOLO UCRAINA: LA NUOVA “QUERELLE” SULL’ASSE UE-RUSSIA
Andrzej Poczobut è un blogger, poi giornalista e attivista della minoranza polacca in Bielorussia, critico assai del regime di Lukashenko in merito alle politiche contro i diritti umani, e per questo arrestato più volte fino all’ultima condanna di 8 anni ricevuta nel 2021. Il nuovo Premio Sakharov 2025 sta scontando la sua condanna in un gulag bielorusso, con il peggioramento grave della sua salute e senza che sia curato a dovere all’interno della colonia al conino: «Le attuali condizioni di salute di Poczobut sono sconosciute e alla sua famiglia non è consentito fargli visita», attacca l’Europarlamento che da mesi chiede la liberazione del giornalista.
Con lui premiata anche la direttrice dei media “Batumelebi” e “Netgazeti”, la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli: appena due mesi fa è stata condannata a 2 anni per aver generato “critiche politiche” dopo le proteste anti-Governo messe in piazza nel gennaio 2025. Ad oggi è il vero simbolo dell’opposizione al “Sogno Georgiano”, il partito di Governo che viene definito dalla giornalista come «filorusso» e contrario alla piena libertà di parola e stampa.
È inevitabile notare che anche con le due premiazioni oggi annunciate, l’Europa si ponga una volta di più in sfida e contrasto totale con la Russia di Putin, nei giorni in cui la tregua in Ucraina sembra ancora allontanarsi dopo gli sforzi profusi dall’amministrazione americana. La scelta di dedicare i Premi Sakharov 2025 a due giornalisti detenuti nei due Paesi tra i meno ostili all’alleanza con Mosca rappresenta sì una celebrazione della libertà di stampa e di parola in Europa e nel mondo, ma è anche un modo di tenere desta l’opinione pubblica sui rischi che provengono dall’area un tempo unita sotto il comunismo dell’Unione Sovietica.