Premio Strega 2020, inedita sestina di finalisti/ Favorito scrittore Sandro Veronesi

Pubblicità

Non proprio un inedito, ma quasi: a contendersi l’ambito Premio Strega 2020 sarà quest’anno una sestina di finalisti e non la solita rosa di cinque nomi come accaduto in passato. È questa la principale sorpresa, annunciata nelle ultime ore, dall’organizzazione del più prestigioso premio letterario italiano, consegnato dal 1947 a oggi dalla Fondazione Bellonci e diventato una sorta di istituzione. A contendersi il premio Sandro Veronesi, già vincitore del riconoscimento nel 2006, con “Caos calmo”, e che questa volta parte in testa in vista della finale del prossimo 2 luglio grazie ai 210 gradimenti ottenuti dopo la votazione online e che lo collocano davanti agli altri cinque colleghi. Come accennato, non si tratta di una novità assoluta dal momento che il caso di un “ex aequo” al quinto posto si era già verificato in altre sette circostanze; va ricordato inoltre che quest’anno ad esprimere il proprio voto online sono stati 592 dei 660 totali aventi diritto, tra studiosi, intellettuali e voti collettivi espressi da università, gruppi di lettura e librerie indipendenti.

Pubblicità

PREMIO STREGA 2020, ECCO LA SESTINA DEI FINALISTI

Insomma se il 61enne scrittore fiorentino è il favorito con il suo “Il colibrì” (edito per i tipi de La Nave di Teseo) a ruota seguono Gianrico Carofiglio (“La misura del tempo”), Valeria Parrella (“Almarina”), Gian Arturo Ferrari (“Ragazzo italiano”), Daniele Mencarelli (“Tutto chiede salvezza”) e Jonathan Bazzi (“Febbre”). In attesa di conoscere chi, in occasione dell’evento che si terrà ai primi di luglio come di consueto presso il Ninfeo di Villa Giulia a Roma (con la diretta televisiva su Rai 3, per quella che sarà inevitabilmente un’edizione condizionata dai postumi della quarantena e dal lockdown dovuto al Coronavirus), intanto a vincere il Premio Strega Giovani è stato proprio Mencarelli per quella che è la settima edizione di questo premio destinato agli scrittori emergenti e che ha visto tra i ‘giurati’ i ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da diverse scuole secondarie italiane e anche di altre città estere come Bruxelles, Parigi e Berlino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA