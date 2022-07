Premio Strega 2022/ Diretta streaming e vincitore: ecco i sette libri finalisti

Premio Strega 2022, come seguire la premiazione in TV e diretta streaming

L’attesa per gli appassionati di libri è finita. Va in onda questa sera 7 luglio 2022, in seconda serata su Rai 3, il Premio Strega 2022, che annuncerà il vincitore di quest’anno. La serata della premiazione, come di consueto. ha luogo al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma e sarà trasmessa in diretta tv ma sarà anche possibile seguirla in streaming attraverso i canali appositi.

Per seguirla in TV, l’appuntamento è su Rai3 a partire dalle ore 23:00. Per seguirla in streaming in contemporanea, bisognerà accedere a RaiPlay da pc, smartphone o tablet (Clicca qui). Sarà inoltre possibile vedere la premiazione successivamente alla messa in onda, sempre attraverso Raiplay dove la puntata sarà disponibile da domani. Ma chi sono gli scrittori e i libri in lizza per il Premio Strega 2022?

Premio Strega 2022, i sette libri e autori finalisti

I sette libri finalisti del Premio Strega 2022 sono: “Spatriati” (Einaudi) di Mario Desiati; “Quel maledetto Vronskij” (Rizzoli), libro scritto da Claudio Piersanti; “Randagi” (Bollati Boringhieri) di Marco Almerighi; “Niente di vero” (Einaudi) è invece il libro di Veronica Raimo; “E poi saremo salvi” (Mondadori) è il libro scritto da Alessandra Carati; troviamo inoltre “Nova” di Fabio Bacà; ultimo libro in gara per il premio Strega 2022 è “Nina sull’argine” (minimum fax) di Veronica Galletta. Questa notte, in seconda serata su Rai 3, verrà annunciato il titolo vincitore di questa edizione ancora una volta ricca di talenti della letteratura moderna.

